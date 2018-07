Az utolsó pillanatban kirúgta sikersorozata női főszereplőjét az RTL Klub

Nagy Ervinnel, Anger Zsolttal és az Amerikából a sorozat miatt hazatérő Ubrankovics Júliával forgatta le német licensz alapján A tanár című saját sorozatát az RTL Klub. Május végén ment le az első évad utolsó része, a csatorna közlése szerint rekordnézettséggel, 690 ezer nézővel, de az összes többi rész is megnyerte a szombat estéket a legfontosabb, 18-49 éves célcsoportban. A sorozatot alapvetően a kritika is szerette – mi is sok jót láttunk benne, ha nem is kiáltottuk ki az évezred sorozatának a kritikánkban –, a bulvár is ráharapott, a sorozat nyomán itthon is nagyobb nevet szerzett a női főszereplő, Ubrankovics Júlia is, akinek amerikai színházi és filmes munkái mellett rég nem volt ekkora szerepe Magyarországon. (Korábbi interjúnk itt olvasható vele.)

Az eredeti sorozat, a német Tanárok gyöngye (Der Lehrer) is 2009 óta látható, a legutóbbi a hatodik évad záróepizódja volt 2018 márciusában. Úgyhogy hihetőnek tűnik az az információnk, hogy az RTL július 23-án el is kezdi a második évad forgatását. Csakhogy a magyar verzió itt el fog térni az eredetitől: míg a német verzióban ugyanaz a színésznő (Jessica Ginkel) játssza a női főszerepet a kezdetek óta, addig itthon az RTL Klub megválik Ubrankovics Júliától, és ez a válás a színésznő elmondása szerint nem igazán fair körülmények között történt.

A színésznőt ugyanis elmondása szerint arra kérte a csatorna, hogy aktívan vegyen részt a sorozat promóciójában, aztán persze a második évad forgatásában is. Így Ubrankovics semmilyen külföldi munkát nem vállalt 2018 októberéig; többször saját költségén hazarepült a sorozat promóciója, utószinkronja vagy bemutatója miatt Amerikából, amit korántsem panaszként mond el az Indexnek: azt mondja, imádott részt venni az egészben, és boldog volt, hogy újra itthon is játszhat. Míg aztán a sorozat készítői mindössze néhány héttel a második évad forgatásának megkezdése előtt zárt ajtók mögött közölték vele, hogy a második évadban már nem tartanak igényt a munkájára. Szakmai indok nem hangzott el a színésznő elmondása szerint, sőt közölték vele, hogy szakmailag elégedettek voltak a munkájával.

Megkerestük az RTL Klubot, hogy igazak-e az értesüléseink, és ha igen, mi az indok a főszereplőváltás mögött, de az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatósága válaszával nehéz mit kezdeni: „A helyzet az, hogy A Tanár c. sorozatunkkal kapcsolatban eddig még semmilyen hivatalos nyilatkozatot nem tettünk a folytatásra vonatkozóan. Nemrégiben kb. ugyanezeket a kérdéseket tette fel a Blikk, akik nagyjából az alábbi választ kapták:

Nagyon nagy öröm, hogy a sajtó munkatársai annyira sikeresnek tartják A Tanár c. sorozatot, hogy biztosak a következő évadban. Amint lesz a sorozat folytatásáról és a szereplőkről a nyilvánosságnak szánt információnk, azt a sajtó tudomására fogjuk hozni.

Pillanatnyilag olyan termékek kommunikációjára koncentrálunk, melyek elérhetőek a nézők számára, úgy is mint az RTL Most! Film+ Pop Up csatornánk, mely a nyár folyamán összesen háromszáz órányi filmes tartalmat kínál azoknak, akik a meccsek miatt kiszorultak a tévé elől vagy a strandolás helyett más szórakozási formát választanának a part helyett a hűvös szobában vagy a napernyő alatt.”