Megbukott a vasárnapi RTL-gagyi

A Szenzációs Négyes című szórakoztatóipari melléktermék már az indulásnál sem büszkélkedhetett túl izmos számokkal, a teljes lakosságban 754 ezer néző és 18,4 százalékos közönségarány az nem olyasmi, amire büszkének lehet lenni (nem beszélve a 18–49-ben elért 17 százalékról). A sajtó alaposan leszedte a keresztvizet a műsorról, így azt várhatta volna az ember (pl. én), hogy a második adás nézettsége nőni fog, mert még az is kíváncsi lesz rá, mekkora gyökérséget kap két órában, aki eddig nem nézte. Nem így történt.

A Szenzációs Négyes vasárnap esti, részben élő műsora (az adást lezáró szavazásig nem volt kint az „élő" felirat, azaz a produkciókat korábban vehették fel) a teljes lakosságot tekintve 619 ezer nézőt érdekelt, ami 130 000 nézős mínusz az első adáshoz képest, a közönségaránya pedig lement 15,1 százalékra, amivel még mindig verte a TV2-t, hiszen ott a Gru 2 című animációs film ment 373 687 nézővel és 9,2 százalékos közönségaránnyal. Mármint a teljes lakosságot számítva, de az nem nagyon érdekli az RTL-t, nem úgy, mint a kereskedelmi célcsoport. 18–49-ben viszont már a TV2 nyert, a Gru 2 218 024 nézőt érdekelt 15,5 százalékos közönségarány mellett, míg a varietéműsornak csúfolt Szenzációs Négyes csak 13,4 százalékot és 196 044 nézőt hozott. Ezzel egyébként meg is ágyazott a TV2 egyetlen, múlt heti főműsoros sikerének, a vasárnap ugyanis az egyetlen este volt, amit meg tudtak nyerni, és hát a Gru 2 után vetített Nagyfiúk 2 sem egy kimondottan értékes alkotás.

A hétvége másik napja a hétköznapokhoz hasonlóan nyomasztó RTL-fölényt mutat, egyedül pénteken volt a Tényeknek egy olyan fél órája, 18:00 és 18:30 között, amikor verték az RTL-t, azon kívül a kép rém egyszerű volt: a nézők többsége hatkor leült az RTL Klub elé, és nem kapcsolt át a TV2-re. Szombaton az egész heti versenyt óriási fölénnyel nyerő Mi kis falunk tarolt, a kereskedelmi korcsoportban 430 130 néző mellett 32,2 százalékos közönségaránnyal (a vele szemben vetített Üvegtigris 2 130 937 nézőt ültette le, és 10,3 százalékos közönségaránya volt), a teljes lakosságban pedig 1,03 millió nézővel, 26,2-os közönségaránnyal. Azaz a szombat este nyolctól éppen tévéző fiatalabbak egyharmada, a teljes tévét néző lakosság egyötöde az RTL sorozatát nézte.

A heti nézettségi versenyben az első harminc műsorszám közé ismét nem került be TV2-s saját gyártás a kereskedelmi korcsoportot tekintve, csak a két vasárnapi film fért be 28 RTL-műsor közé. A teljes lakosságban ugyanaz volt a helyzet, mint a múlt héten, a Tények hét adása ott van az első 30-ban, de az ezeket követő, legjobb helyezést elérő saját gyártású tartalmuk csak a 38. lett. A teljes lakosságban egyébként a Tények négyszer volt nézettebb a Híradónál, de ezenkívül egyetlen más műsoruk nem tudott értékelhetőt nyújtani.

A TV2 két hete még a Piramisra húzta rá a MasterChef VIP-t, ezen a héten megcserélték a kettőt, mert hát értelme is így volt (ki az isten akar 9-től főzős műsort nézni), meg valamit húzni kellett az alacsony nézettség láttán. Jobban jártak, de csak olyan értelemben, hogy a MasterChef VIP nem kapott ki annyira a Nyerő Páros című RTL-műsortól, mint a vetélkedő (átlagosan 9 százalékos közönségaránya volt, míg a sztárpáros vetélkedőnek a leggyengébb napján is 19,5 százalékot tudott). A Piramis viszont az Éjjel-nappal Budapest ellen is elhullott, a közönségaránya 5,5 és 7 százalék között mozgott.

A csatornacsoportok versenyében az RTL elég nagy fölénnyel nyerte a hetet, 31,8 százalékos közönségarányuk mögött a TV2 20,9 százalékkal a második (18-49, főműsor), a Viacom 7 százalékkal a harmadik, az AMC pedig csak 0,1 százalékra van a negyedik MTVA-tól. Az egész napra mért közönségarány tekintetében a TV2 közelebb van az RTL-hez (24,3 vs. 20,8), a Viacom pedig fölényesen veri az MTVA-t (7,9 vs. 6,1). Még egy érdekesség: főműsorban a Film+ kedden pont olyan közönségarányt ért el, mint a TV2, 7,4 százalékot.