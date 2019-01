Emma Watson elégedett egy évvel a Time's Up beindítása után

Egy év alatt 22 millió dollár érkezett be adományként a Time's Up (Itt az idő) alapítványhoz, amivel a zaklatást átélt, kevésbé kiváltságos anyagi és társadalmi helyzetben lévő nőket támogatják. Tavaly január elsején jelentette be több hollywoodi híresség – köztük Cate Blanchett, Ashley Judd, Eva Longoria, America Ferrera, Rashida Jones, Emma Stone, Reese Witherspoon, Natalie Portman és Meryl Streep –, hogy kampányt indítanak a a szexuális zaklatások ellen.

Egy évvel a mozgalom beindítása után Emma Watson egyértelműen pozitívan értékelte az elért eredményeket – írja a BBC.

"A nemi egyenlőség csak akkor valósul meg, ha a különböző hivatások és országok közötti szolidaritás is megvalósul. Még rengeteg a teendőnk, de az eddigi eredményeink miatt optimista vagyok. 2018 csak a kezdet volt" – írta a színésznő. A Time's Up célja éppen az volt, hogy ne csak az elitszakmák dolgozóinak legyen lehetőségük jelenteni az őket érő zaklatást, hanem gyári munkásoknak is, pincérnőknek vagy a gondoskodási szférában dolgozóknak.

