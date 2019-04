Leisztinger Tamás megvette a Népszavát

Elkötelezett befektető érkezett a Népszavához, a piacvezető országos napilap így biztonságban működhet és fejlődhet a jövőben

- így közölte honlapján a Népszava, hogy Leisztinger Tamás egyik cége, a Proton Trade Zrt. a lap új tulajdonosa, Puch László pedig megválik az újságtól, amelynek kiadóját a Horizont AG nevű érdekeltségén keresztül birtokolta.

Itt a tőkeerős befektető

A közlemény idézi Puch Lászlót, aki szerint az adásvétel nem egy ötletszerű döntés volt. "Már korábban, a Spinoza házban egy beszélgetésen elmondtam, hogy örülnék, amennyiben elkötelezett vállalkozók segítenének azoknak a szervezeteknek és felületeknek, amelyek a számomra fontos, baloldalinak nevezett értékeket vallják. Hadd ismételjem meg: az elkötelezett, tőkeerős befektető itt van!" – mondta Puch László Leisztingerről.

Leisztinger a közleményben azt állítja, a lap megvásárlása "értékválasztás" volt. Hozzátette: "Nemcsak a lap hangnemét kívánjuk megőrizni, hanem a szerkesztőséget is, illetve a megkezdett fejlesztések folytatását is támogatjuk."

A Népszava felerészt állami, azaz fideszes hirdetésekből tud működni, Puch pedig az említett beszélgetésen a Spinozában azt mondta: nem politikai szereplőkkel egyeztetett annak idején a lap megvásárlásáról, de "Orbán nem ellenezte" a tranzakciót. Az előző tulajdonos, Puch korábbi lapeladásának nem lett jó vége: eladta a meghatározó vidéki hetilapját, a Szabad Földet, amely csakhamar a jobboldali médiaholdingban kötött ki.

Orbán Viktor is dicsérte

Az 50 éves Leisztinger Tamásnak nem ez volt az első találkozása a hazai médiapiaccal, valamikor másfél évtizede már vizsgálta az akkor még liberális Magyar Hírlap megvételét, de végül drágának találta. A korábban elsősorban kárpótlásijegy-hasznosításból, egyszerűbb (Arago), majd minőségibb szállodákból (Hunguest) meggazdagodó milliárdos beszállt az energiaiparba és a húsiparba (Pick), vett csempegyárat (Zalakerámia) is, nagy fejlesztése volt a KÖKI.

Valaha baloldali kötődéséről volt ismert. Sokat üzletelt ezen oldal politikusaival (Hagyó Miklóssal is nagyon jóban volt), élettársa, Tüttő Kata is baloldali politikus. Így az üzletembernek erősen kellett azon dolgoznia, hogy a tiltott, tűrt és a támogatott kategóriák hármasában legalább a megtűrt kategóriába bekerüljön.

Talán e paraméter-rendszerben is értelmezhető volt az, hogy Leisztinger eladta szállodait Mészáros Lőrinc tőzsdei csoportjának (állítólag az üzletet nem ő kezdeményezte), illetve beszállt a fociba. Leisztinger mindig is jól focizott, ahogy remekül sakkozik is (szövetségi elnök is volt egy időben). Montenegrói szállodája az egyik légnívósabb kispályás fociközpont volt, na nem feltétlenül a szó sportszakmai értelmében, de az ott focizó milliárdosok társadalmi státusa révén mindenképpen.

Azt, hogy az NB 1-ben vitézkedő diósgyőri fociba (DVTK), majd a helyi jégkorongba, illetve az egri fociba is sok pénzt invesztált, állítólag Csányi Sándor MLSZ-elnök javaslatára fontolta meg, de ő legalább valóban szerette is a focit (az elmúlt héten is kint szurkolt csapatának az MTK - DVTK fővárosi mérkőzésen).

A jobboldallal régóta szélesedő viszonyrendszert ápolt, még Orbán Viktor is agyba-főbe dicsérte, amikor meglátogatta a diósgyőri stadiont. Annak is volt jelképértéke, hogy Leisztinger átadott egy Diósgyőr-mezt Orbánnak, amin egy nagy Hunguest-felirat volt: a hotellánc hamarosan Mészáros Lőrincé lett. Baloldali média-szerepvállalása annyiban pozitív hír lehet a Népszava olvasóinak, hogy anyagi ereje megkérdőjelezhetetlen. Politikai bátorsága ás önállósága pedig a jövő zenéje.