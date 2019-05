Az egyperces Híradó fele a Fidesz kampányfilmje volt

A közel 100 milliárd forintnyi közpénzből fenntartott közmédiát nem hiszem, hogy be kellene mutatni, főleg azt, amit kampányidőszakban képesek produkálni. Elég csak arra emlékezni, amikor a kötelező kvótás népszavazás napján a közmédia azzal jelentkezett be folyamatosan, hogy Szerbiában a migránsok a mi népszavazásunkat lesik, ha olyan eredmény lesz, azonnal indulnak is a határon át.

A Híradónak van egy speciális, egyperces verziója, ezt leginkább akkor ismerhettük meg, amikor a futball világbajnokság alatt, a meccsek szünetében azonnal lecsaptak valami migránsozással, egy ország sportélményét kötve össze a témával.

Most egy olvasónk hívta fel a figyelmünket a legfrissebb menetre. Szombat este a Ferencváros-Újpest bajnoki meccs közben, a félidőben jelentkező egyperces Híradónak négy híre volt, ebből a nem egészen 60 másodperces Híradóból 24 másodpercet tett ki (1:15:30-tól) a Fidesz legfrissebb, Hassan F.-es, Facebookra készült kampányfilmjének bemutatása. Gyakorlatilag szinte teljes egészében leadták a kampányfilmet (annak teljes hossza 35 mp), ahol a műsorvezető nő mondta hangban, hogy miről is van szó, de képileg így ért véget a meccset nézőkre lecsapó anyag:

A Fidesz facebookos kampányfilmjeit egyébként előszeretettel mutatja be a közmédia hosszan. Legutóbb a Bangóné patkányozására készített kampányfilmet is szinte végigmutatták, ott is megtették azt a szívességet a Fidesznek, hogy a végére még egyszer bevágták a fő üzenetet:

Levélben kerestük meg az MTVA sajtóosztályát, azt szerettük volna megtudni, hogy tudnak-e példát mondani arra - 2010-től napjainkig -, hogy kampányidőszakban bármely ellenzéki párt Facebookon terjesztett kampányvideóját bemutatták volna, pláne olyan hosszan, ahogy tették azt a fenti példákban is láthatóan a Fidesz kampányfilmjeivel.