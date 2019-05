Guardian: Nem örül a cseh és szlovák kormány Habony Árpád hírügynökségének

A Habony Árpád által alapított, és azóta a kormánypropagandában lelkesen hivatkozott V4NA nevű londoni hírügynökségről írt cikket a brit Guardian. Ebből kiderül, hogy a kizárólag a Fidesz-kormány narratíváját közvetítő, saját bevallásuk szerint 50 újságíróval működő hírügynökségnek a magyar kormányon kívül csak kevesen örülnek, és azok között nincs Csehország és Szlovákia.

A cikk kiemeli, hogy átlagos sporthírek és más tartalmak mellett kő kemény migránsellenes anyagok is szerepelnek az oldalon, azonban hiába hívogatóak az olyan címek, mint

Évente 20 ezer terrorista szivároghat be Európába

vagy

Tinilányt erőszakolt a szír migráns

a kattintékony címadáshoz tartozó cikket csak előfizetők olvashatják el, azonban a Habony-féle oldalon az nem derül ki, hogy mennyiért és hogyan lehet feliratkozni a V4NA híreire. A céget egyébként Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország brit nagykövete jegyezte be 2018-ban Londonban. A Guardian kereste Kovács Zoltán kormányszóvivőt is, aki mindezek ellenére tagadta, hogy a kormánynak bármi köze lenne a Habony-hírügynökséghez, és megjegyezte, hogy egy tucat példát tudna mondani Németországból vagy Nagy-Britanniából hasonló esetekkel kapcsolatban. Kovács arról is beszélt a Guardianek meglehetősen ködösen, hogy politikai lejáratás folyik napi szinten, és van egy narratíva, ami nem az igazat és azt mondja, amit az emberek is látnak. Úgy gondolja, hogy bárki is felelős ennek a hírügynökségnek a létrehozásáért, az hisz abban, hogy kell egyedi hang.

A lap kereste a londoni magyar nagykövetséget is, de ők elzárkóztak a válaszadástól, mondván ez egy magánkezdeményezés, és Szalay-Bobrovniczky sem kívánt megszólalni.

Megszólalt viszont egy forrás a Guardiannek, aki szerint

a cseh és szlovák kormány nem nézi túl jó szemmel, hogy a magyar kormány a saját hírügynökségét a Visegrádi négyekről nevezte el, miközben az oldalukon kizárólag olyan politikai nézőpontok olvashatók, amelyek a magyar kormány álláspontját tükrözik.