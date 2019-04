Habony Árpád nemzetközi hírügynökséget grundol

V4NA névvel indult új, nemzetközi hírügynökség, aminek a tulajdonosi körében kormányközeli szereplők is megfordulnak, többek között Habony Árpád nevéhez is köthető a cég, írja a Válasz Online.

Teljesn nevén a V4 News Agency székhelye Londonban van, és most hétfőn indulhatott el: létrejött a Twitter-csatornája, egyik hírét pedig az Origo is szemlézte, "Itt a kapcsolat az Európai Néppárt és Soros között" címmel. Az oldal leírása szerint a V4 országokkal kapcsolatos hírekkel foglalkozna, a cikkek tartalmának megtekintése regisztrációhoz kötött.

A Válasz Online úgy tudja, hogy közel 50 fős szerkesztőség dolgozik a V4NA mögött, a stábba kerültek újságírók a Figyelőből és a Modern Media Grouphoz tartozó médiumoktól, amik tavaly novemberben Habony Árpádtól a fideszes médialapítványhoz, a KESMÁ-hoz (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) kerültek. A portál szerint vannak újságírók, akik a munka miatt külföldre költöznek, a leírásuk szerint lesz tudósítójuk Pozsonyban, Varsóban, Prágában, Párizsban, Berlinben és Brüsszelben is.

A Válasz információi szerint a V4NA LTD. nevű céget 2018. december 31-én jegyezték be Londonban, akkor a tulajdonosa Szalay-Bobrovniczky Kristóf londoni nagykövet volt, az igazgatója pedig Medveczky Balázs, az MTVA vezérigazgatója volt. Márciusban a cég 40 százaléki tulajdonát átvette a Danube Business Consulting, amit még Habony és a Fidesz alapított Arthur J. Finkelsteinnel, a kormány tanácsadójával. Március 29-én a New Wave Media Group lett a V4NA többségi tulajdonosa, a DBC és Szalay-Bobrovniczky tulajdonrésze mellett.