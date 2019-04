Teljesen politikamentes lett a Schmidt Máriától elvett Figyelő

A Terror Háza főigazgatója 2016 decemberében vette meg a nagy múltú, de súlyos anyagi gondokkal küszködő gazdasági hetilapot, amiből néhány hónap leforgása alatt botrányokkal övezett kormányszócsőt csinált. Az átalakítást a 2017 februárjában kinevezett főszerkesztő, Lánczi Tamás - korábban és mellette a Századvég vezető elemzője - vezényelte le. A lap történetének mélypontja 2018 tavaszán jött el, amikor egy névtelen cikkben listázták Soros György állítólagos magyarországi embereit, de júniusban is listáztak, akkor túlzottan liberálisnak minősített akadémiai kutatókat.

Na, ez a korszak ért most véget. Lánczi Tamás március 26-án távozott közös megegyezéssel a főszerkesztői székből, helyét Deák Bálint, a Világgazdaság főszerkesztője vette át.

A történetben az a legérdekesebb, hogy a Figyelő legújabb irányváltásához nem is kellett a lapnak politikailag új fennhatóság alá kerülnie. A kormánypárti médián belül zajlik a Közép-európai Sajtó- és Média Alapítvány (KESMA) tavaly év végi létrehozása óta egy nagyobb átrendeződés, aminek része az Echo TV és a HírTV összevonása (a HírTV brandje alatt, de valójában a HírTV stábjának kirúgásával), vagy éppen Dirk Gerkens tegnapi menesztése - közös megegyezéssel, persze - a TV2 éléről.

A Figyelőnél mindez több lépésben zajlott. A lap előbb a többi kormányközeli sajtótermékkel együtt a Fidesz új médiabirodalma, a KESMA része lett, de 2018 novemberében még úgy tűnt, hogy Schmidt Mária csapata meg kívánja tartani a szakmai irányítást, ugyanis más beolvadó médiumokkal ellentétben kiadtak egy közleményt, amiben bejelentették egy szerkesztőbizottság megalakulását. Erről akkoriban azt írták, hogy a szerkesztőbizottság garantálja a lap folyamatos és zavartalan működését.

Ez a szerkesztőbizottság február végén távozásra kényszerült, nyilvánvalóan azért, mert a Liszkay Gábor vezette KESMA másként képzelte el a lap jövőjét.

- írták búcsúzójukban.

Nem sokkal ezután mutatták be - az információink szerint meglehetősen leforrázott hangulatú szerkesztőségnek - Deák Bálintot, akit Liszkayék megbíztak a lap átalakításával. Egy hónappal később aztán Lánczi is távozott, Schmidt Mária körének kiszorítása a hetilap működéséből a mostani főszerkesztőváltással vált teljessé. Az április 4-én megjelent lapszám impresszumából már hiányzik az eddigi egyik főmunkatárs, Deák Dániel neve, és nem találunk cikket a korábban sokat publikáló Kiszelly Zoltántól sem. Ők mindketten a Schmidt Mária vezette XXI. század Intézet munkatársai.

És akkor nézzük az újabb identitásváltáson átesett lapot!

Az új Figyelő harcos kormányszócső helyett mértékadó, higgadt gazdasági lap szeretne lenni, vagyis visszatérne a gyökereihez, de persze azért a KESMA védett öbléből fürkészné az üzleti világ tengerét.

Ismét változás előtt áll a több mint hatvanéves múltra visszatekintő Figyelő. A változás - vagy inkább irányváltás - lényege, hogy a jövőben erőteljesebben jelennek meg a gazdasági témák a lapunkban, ahogyan ez már a mostani számunkból is látszik. Mielőtt azonban bárki pánikszerűen menekülne a gazdaság szó hallatán, érdemes beleolvasni a Figyelő mostani számába. [...] A kiadó gazdasági kiadványai tökéletesen megférnek egymás mellett, hiszen a Figyelő mindig is közéletibb, színesebb témákat feldolgozó újság volt, amelyen nem szeretnénk változtatni. Így olvasóink a jövőben is tájékozódhatnak kultúráról, sportról, sőt szeretnénk gasztronómiában is erősíteni