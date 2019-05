Amikor több millió ember elkezdte nézni a Trónok harca legújabb részét vasárnap, legalább egy, de valószínűleg több éles szemű néző kiszúrta azt a tárgyat, aminek nem kellett volna ott lennie: egy papírból készült kávéspoharat Daenerys (Emilia Clarke) előtt. A jelenet nagyjából fél másodpercig tartott, de

a szélessávú internet óta fél másodperc pont elég a hírnévhez, vagy legalább egy jó gifhez.

És mivel jelenleg a Trónok harca temérdek nézővel rendelkezik – az HBO saját adatai szerint az évadnyitó epizódot 17,4 millióan nézték meg –, egyrészt volt bőven ember, hogy észrevegye, másrészt pedig ahhoz is bőven voltak, hogy továbbvigyék a baki hírét.

Nagy pénz, kis baki

Mert minden konspiráció ellenére szinte egészen biztos, hogy ez egy baki volt. Egy béna, amatőr hiba, amit több szinten is ki lehetett volna küszöbölni, de valahogy senki sem tette meg. Annak ellenére sem, hogy szintén az HBO saját híradásai szerint egy rész költségvetése átlagosan 15 millió dollár körül mozgott. Összehasonlításképpen, a Kincsem című magyar film becsült hárommilliárd forintos költségvetése nagyjából 10 millió dollárnak felel meg. A Trónok harca minden egyes jelenetére nagyon komoly figyelem összpontosul, ez a figyelem pedig valaminek a finisében megsokszorozódik: a stáb pedig mintha a véghajrában nem vette volna észre, hogy kikötődött a cipőfűzője.



Már a két héttel ezelőtti, sötétnek titulált epizód is úgy tűnt, mintha az elégedetlen rajongók villámhárítójaként működne, de ott még lehetett mentségeket találni: a streaminggel együtt járó tömörítés, a nem megfelelő nézési körülmények, a világos nappali, a rosszul beállított tévé és így tovább. Azt a papírpoharat viszont egy 15 millió dolláros költségvetésű, legalább ugyanennyi ember által nézett, fantasy-tévéepizódban valaki ott hagyta az asztalon. Ami kimagyarázhatatlan.

Viccre vicceskedés

A mérsékelten vicces mémgyár beindulása után az HBO úgy érezte, hogy a vicceskedésre vicceskedéssel kell válaszolni, és az első reakciójukban ahelyett, hogy elnézést kértek volna, kijelentették, hogy az a latte, az bizony hiba volt a sorozatban, mert Daenerys igazából herbateát rendelt. Az egy dolog, hogy mennyire izzadtságszagú egy bakira poénnal válaszolni, de az HBO-ra eddig nem volt jellemző az a fajta kommunikáció, ami az utóbbi években elterjedt az amerikai nagyvállalatoknál: hogy minden megnyilvánulásuk olyan, mintha egy bennfentes havertól jönne.

Ennek a Netflix a legszebb példája, a streamingóriás Instagram-oldala például szövegben, képben és hozzáállásban egyaránt olyan, mintha egy tinédzser rajongó készítené, aki válaszol a kommentekre, szívecskézik, lájkol, és imádja a saját sorozatainak szereplőit. (A jelenségről, a barátkozó márkákról és azok hatásairól az Atlantic újságírója írt 2018-ban egy hosszabb cikket, érdemes elolvasni.) Amikor nem egy sajtóközlemény kommunikált a sorozatról, hanem valaki ténylegesen megszólalt, mint ahogy a producer Bernadette Caulfield tette, akkor is csak egy csökkentett módú bocsánatkérésre futotta:

Sajnáljuk! De kevésbé ismert tény, hogy Westerosban volt először Starbucks.

Az HBO viccelődéseiből az sem derült ki pontosan, hogy kinek a hibájából maradt ott a pohár.

De ki hibázott?

A Guardian több szakértővel is beszélgetett a témáról, Rodney Sterbenz, veterán berendező szerint a lista, hogy kinek kellett volna észrevennie a bakit, meglehetősen hosszú egy ilyen produkciónál. Először is ott van az úgynevezett „videófalu”, azaz egy külön bázis, ahol a rendező és a stáb több tagja monitorokon figyeli a felvett anyagot. Az itt elkészült felvételeken pedig átmennek még vágók, utómunkázók, vizuális effekteket gyártó csapatok is. Sterbenz szerint azért nehéz megmondani kívülről, hogy kinek a hibája volt a baki, mert egy ilyen forgatáson a szereplőkön kívül a stábtagok is gyakran hoznak-visznek enni- és innivalókat, nem tudni, éppen ki rakta le az asztalra.



A berendező szerint egy ilyen egyszerű jelenet forgatása is eltarthat akár napokig is, a színészek pedig a kamerák elé is visznek ételeket, italokat, csak úgy teszik el őket, hogy ne látszódjanak. Sterbenz szerint a legtöbbször a lábukhoz teszik, ahol a kamerának takarásban van, de forgatás előtt rákérdeznek az operatőrnél vagy a technikusnál, hogy látszódik-e az elemózsia, vagy sem. A szakértő szerint könnyen előfordulhatott az is, hogy az eredeti elképzelésekhez képest arrébb rakták a kamerát, és más képkivágatot rögzítettek, és amiről Clarke azt hitte, hogy már nem látszódhat, valójában a képben volt. Az is lehet, hogy valaki észrevette, a többi felvételből kiszedték, de a vágónak nem szóltak, hogy azt a felvételt ne használják. A Guardian szerint még az is előfordulhat, hogy egyszerűen azért nem tűnt fel senkinek, mert a színei beleolvadtak a félhomályos környezetbe.

Csak reménykedik az ember

Egy másik szakértő, Nina Hospedales vágó egyáltalán nem volt meglepve, hogy senki sem szúrta ki a bakit. Szerinte egyrészt a sűrű határidők miatt nincsen lehetőség aprólékosan végigmenni minden egyes képkockán, másrészt pedig az is lehetséges, hogy a producerek meg sem nézik az elkészült részeket, hiszen minden egyes megtekintési platform egy újabb lehetőséget ad arra, hogy az elkészült epizódot lemásolják, és kikerüljön a netre. Ez többször meg is történt a Trónok harca történetében, bár sosem a gyártás alatti, hanem az újságíróknak elküldött megtekintők szivárogtak ki.

Hospedales azt is elmondta a Guardiannek, hogy vele is előfordult már az, hogy akkor vett észre hibákat, amikor már nem volt idő kijavítani, és akkor csak abban reménykedik az ember, hogy senkinek nem fognak feltűnni. Ez persze picit problémás akkor, ha 15 milliónál is több ember nézi a szellemi termékedet, legtöbben olyan platformon, ahol azonnal, bármennyiszer vissza lehet tekerni.

Nem az első eset

Érdemes felidézni azt is, hogy az elmúlt évtizedek nagy költségvetésű kosztümös filmjeivel is történtek hasonlók, azaz egyszerűen benne maradtak a produkcióban olyan bakik, amikre mindenki azt gondolta, hogy úgysem fognak feltűnni senkinek, egész egyszerűen mert senki nem úgy gondolkodott, hogy ezeket a filmeket újra és újra megnézik. Így maradhatott benne például egy baseballsapkás fickó a skót szabadságharc kellős közepén a Rettenthetetlenben (0:40-nél):

Vagy így van egy fehér cowboykalapot viselő férfi a kalózok mögött A Karib-tenger kalózai első részében (0:13-nál), vagy így látszik a harckocsit levegőbe röpítő gázpalack a Gladiátorban. Ezek mind-mind egy pillanat töredékéig látszanak, de a jó minőségű otthoni filmformátumok és a HD-felbontású tévék megkönnyítik, hogy az oda nem illő elemeket kiszúrjuk.



A Trónok harcában szereplő pohár egyébként nem a Starbucksból származott, hanem a forgatási helyszín, az ír Banbridge egyik kávézójából. De ez nem sokkal később már csak egy lábjegyzet lesz az egész sorozat történetében, mert az HBO utólag kiszedte a bakit, és ha valaki most kezdi el nézni az HBO Gón, akkor már a pohártalanított változatot látja. Ennek ellenére rövid létezése még biztos egy ideig téma lesz, a Davos Seawortht alakító Liam Cunningham szintén ezzel járta meg Conan O’Brien beszélgetős műsorát, és ennyiben foglalta össze az egészet:

Ezek a dolgok megtörténnek, ez egy nagy meló, rohangálnak az emberek, Emilia pedig valószínűleg túl sok kávét iszik.