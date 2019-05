Szujó: Három éve tart az F1 leépítése a köztévénél

Szombaton kora délután, váratlanul jelezte Szujó Zoltán Instagramon, hogy 18 év után távozik a Forma-1 mellől, már a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzését, és később az időmérőjét sem ő közvetítette Wéber Gábor mellett. A váratlan bejelentés után még nem kívánt nyilatkozni, később viszont telefonon elmondta távozása okait:

A legfontosabbal kezdem, határozottan nem politikai, hanem emberi és szakmai okok vezettek az M4 Sporttól való távozásomhoz.

Szujó és állandó közvetítőtársa, Wéber Gábor eredetileg a helyszínről közvetítette volna a hétvégi Spanyol Nagydíjat, ám a pénteki szabadedzések alatt fellépő hanghiba miatt a vezetőség arra kérte őt és Wébert, az adás biztonsága érdekében repüljenek vissza Budapestre, és a stúdióból közvetítsék a szombati és vasárnapi eseményeket. Ezt meg is tették, ám szombat délelőtt Szujó érezte, a történtek miatt nincs közvetítésre alkalmas idegállapotban, ami miatt helyettesítését kérte a vezérigazgatótól és a főszerkesztőtől. Válaszul azt kapta, hogy megoldják, és már vasárnap sem kell bemennie, illetve hozzátették, hogy ezt a viselkedést nem tűrik el. Szujó ekkor adta be felmondását, amit el is fogadott az MTVA. Bár ezt is furcsa módon, az időmérő edzés előtti felvezetőműsorból tudta meg, amikor Mérei Andrea „szolgálati közleményként” beolvasta, hogy az MTVA megköszönte Szujó munkáját.

A szombati helyzethez hosszú út vezetett, árulta el Szujó, akiben közel három éve érett a távozás gondolata, azóta érezte úgy, hogy a csatorna nem kezeli értékén az egyik legdrágább, ám legnézettebb tartalmát, emiatt sem tudja már tovább csinálni emberileg sem.

Az elmúlt években leépítették az F1-közvetítés mögött dolgozó háttérstábot, remek szerkesztőket küldtek el, akiket fiatal, rutintalan kollégákkal próbáltak helyettesíteni. A pénteki hanghiba is olyan eset volt, amit korábban gyorsan ki tudtak volna küszöbölni, most viszont a két kommentátor hazareptetése volt a megoldás, mondta Szujó, aki szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban. Hozzátette, hogy az elmúlt években hatalmas küzdelem volt a háttérben azért, hogy a személyi változások ellenére tartani tudják a közvetítések színvonalát.

Rengeteg munkám volt a Forma-1 itteni felépítésében, ezért is vittek át a közmédiához 2012-ben az F1 közvetítési jogainak megszerzésével. A gyerekemként tekintettem rá, ahogy kicsit az M4 Sportra is, aminek az alapjait még én tettem le, amikor pár hónapig a Telesportot vezettem. Visszatérve a Spanyol Nagydíj hétvégéjére: 2019-ben egy ilyen műszaki hiba megengedhetetlen. Részemről itt a harc vége

– árnyalta a távozásához vezető közvetlen fejleményeket.

Bár még mindig rengeteg tehetséges kolléga dolgozik az M4 Sportnál, a rendszer már alkalmatlan arra, hogy hatékonyan működjön, ezért sem tudta már folytatni, ráadásul a jelenlegi csatornaigazgató elképzeléseivel, vezetési stílusával sem tud azonosulni.

„Szeretnék a motorsport közelében maradni, a Hungaroring kiemelt eseményein például rendszeresen feltűnök továbbra is, illetve az interneten elérhető motorsportos műsorunkat is folytatjuk Wéber Gáborral” – zárta Szujó.

Az MTVA szerződésszegéssel vádolja

Szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmond az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Szujó Zoltánnak, írja az MTVA szombati közleményében. A szervezet szerint a sportriporter-kommentátor súlyosan megszegte a szerződésében vállaltakat, ezért a közmédia úgy döntött, hogy kényszerűségből felbontja a műsorvezető cégével kötött kontraktust.

A történtek miatt az MTVA a jövőben nem Szujó Zoltánnal képzeli el a Formula-1-es műsorok közvetítését. A közmédia sok sikert kíván a műsorvezetőnek a szakmai és a magánéletében – áll a közleményben.