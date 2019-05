Ezeket a sorozatokat érdemes előszedni a Trónok harca után

Az elmúlt másfél hónapban minden kedden este kibeszélő cikkekben elemeztük a Trónok harca epizódjait. A sorozat azonban véget, és mostanra már a törvényszerűen beálló depressziónak is el kellett múlnia. Viszont felmerülhet a kérdés: van még olyasmi a tévében, amiben ennyire el lehet mélyülni, ami hosszabb időre képes lekötni az ember érdeklődését?

Az Indexben mi is sokan vagyunk, akik az évadzáró után új kedvenceket keresünk, ezért fogtuk magunkat, és összeszedtük azokat a sorozatokat, amelyekkel egy ideig lehet pótolni a Trónok harca utáni űrt. Mindössze két fontos kikötést tettünk:

Az adott sorozat első része nem kerülhetett adásba 2011, tehát a Trónok harca első része előtt A sorozatnak nem kell fantasynak lenni, de valamilyen szinten legyen high concept, egy nagy történetet elmesélő.

The Expanse - A térség (Amazon)

Egyértelműen a legkézenfekvőbb opció a Trónok harca pótlására, még ha nem is fantasyról van szó, hanem scifiről. Az Expanse egy kilencrészesre tervezett, most éppen a nyolcadik kötetnél tartó regénysorozat, amelyet Ty Franck és Daniel Abraham ír, és maga George R.R. Martin is beállt a projekt mögé. Hogy miért? Mert Franck például sokáig Martin íróasszisztenseként dolgozott A tűz és jég dala-könyvek írásakor, Abraham pedig a Trónok harca képregényes adaptációjának volt az írója. Nem véletlenül hívják sokan Trónok harca az űrben-nek az Expanse-t, ugyanis a regények ugyanúgy egy-egy szereplő szemszögéből vannak elmesélve, és itt is legalább akkora fontossága van a politikának, mint a Trónok harcában.

Az Expanse egy annyira nem túl távoli jövőben játszódik, amikor az emberiség nagyjából kolonizálta a Naprendszert, elkezdte belakni a Marsot, és több kisebb ország lakosságával felérő űrállomást is létrehozott. A Mars, a Föld és az Övbéliek (ők a peremvidék űrállomásain tengődők) közti törékeny kapcsolat pár előre nem látható probléma miatt felborul, és ennek a hatásait, történéseit és hátterét követhetjük végig egy tucat szereplő, illetve egy renegát hajó legénységén keresztül. A sorozatot gyártó SyFy a harmadik évad után lelőtte az egyre több pénzbe kerülő produkciót, azonban az elképesztően lelkes rajongók kampányának köszönhetően az HBO és a Netflix példáját követni kívánó Amazon megmentette az Expanse-t. Olyannyira, hogy maga Jeff Bezos jelentette be, hogy az Expanse folytatódik, méghozzá az Amazonon.

Pro: A Trónok harcához hasonlóan itt is elképesztően izgalmas politikai és hatalmi játszmák határozzák meg a sorozatot, és nagyon aprólékosan ki van dolgozva a világ a nézőknek. Ráadásul A tűz és jég dala-könyvektől eltérően A térség-regénysorozat utolsó kötete 2020-ban biztosan megérkezik. És az is elég fontos, hogy a sorozat még a Trónok harcához képest is mereven ragaszkodik a könyvekben leírt történésekhez.

Kontra: A színészi játék egy-két kivételtől eltekintve hagy némi kívánnivalót maga után.

Westworld (HBO)

Az 1973-as kultikus western-scifi sorozatos újragondolása elég egyértelműen szeretné átvenni a Trónok harca helyét, és az HBO nem is spórolt a pénzével. A történet egy olyan mesterséges vadnyugaton játszódik, ahol az emberek pénzért cowboynak képzelhetik magukat, és western androidok között élhetik ki a legvadabb vadnyugati vágyaikat. Aztán persze homokszem kerül a gépezetbe, és minden elromlik.

Hiába van reneszánsza a scifinek, az HBO eddig feltűnően kerülte a műfajt, és eleinte a Westworld is inkább egy western volt némi scifi csavarással. A második évad után viszont már egyértelmű, hogy a Westworld inkább egy scifibe oltott vállalati akciókrimi, mint szerelmes robotcowboyok véget nem érő története.

Pro: A Trónok harcához (vagy mondjuk a Losthoz) hasonlóan a Westworld első évada elképesztő méretű teóriagyártást eredményezett a neten, és sokáig úgy tűnt, hogy ez lehet a következő sorozat, amelynek minden új része után nézők ezrei lepik el a kibeszélőfórumokat a legkisebb apró jel elemzésétől a legelvetemültebb teóriák kitalálásáig. Ráadásul olyan bomba nevek szerepelnek a sorozatban, mint az egészen zseniális Anthony Hopkins és Ed Harris, Tessa Thompson vagy Luke Hemsworth. Ráadásul egy idő után a sorozat vesz egy komoly gazdaság- és vállalatpolitikai kanyart, ami kifejezetten izgalmassá teszi.

Kontra: A második évad radikálisan eltér az elsőtől, így akit a western tematika fogott meg, elég nagyot tud csalódni.

Deadly Class - Orgyilkos osztály (Syfy)

Rick Remender képregényéből a Syfy csinált sorozatot nem titkoltan azzal a céllal, hogy majd a Deadly Class veszi át az Expanse helyét a csatorna legnépszerűbb produkciói között. A sorozat egy titkos bérgyilkos-akadémiáról szól, ahová kamaszként kerülnek egészen változatos hátterű gyerekek. Van, aki egy maffiafőnök fia, de olyan is van, akit az utca nevelt. Az első évad egyrészről az iskolai mindennapokat, a klikkeket, a fiatal főszereplőket mutatja be, illetve nyújt némi politikai élményt is abból a szempontból, hogy egy olyan iskolában, ahová a világ legnagyobb bűnszervezetei küldik az ifjaikat, egyáltalán nem mindegy, hogy ki kivel barátkozik. És mindez a '80-as évek Reagan-korszakában játszódik, tele zseniális popzenei kikacsintásokkal a korai hiphoptól a punkzenéig.

Pro: Rendkívül stilizált, kifejezetten high concept sorozatról van szó, ami legalább annyira véres és erőszakos, mint a Trónok harca, csak szimfonikus zene helyett Misfits, Cramps meg Dead Kennedys szól a háttérben.

Kontra: Közel sem annyira komplex a sorozat világa, mint a Trónok harca, és a nagyon képregényes látványvilágért cserébe néha egészen elnagyolt karaktereket kapunk, ami egyeseknek zavaró lehet.

Handmaid's Tale - Szolgálólány meséje (Hulu)

A #MeToo korában különösen fontos egy olyan sorozat, mint a Szolgálólány meséje, hiszen egy olyan nyomasztóan disztopikus világban játszódik, ahol a nőket a férfiak uralta társadalom gyakorlatilag rabszolgaként vagy szülőgépként tartja, és kizárólag azokra van szükség, akik képesek utódokat nemzeni. A Margaret Atwood 1985-ös regényéből készült készült produkció vitán felül az utóbbi évek egyik legprovokatívabb sorozata, amely súlyos politikai, gazdasági és emberjogi kérdéseket hozott a felszínre.

Pro: A Trónok harcához hasonlóan egy valamennyire fiktív világban játszódik (az Egyesült Államok területén, de egy kitalált országban), aminek sajátos politikai kultúrája, szabályrendszere és társadalmi szerkezete van. Rengeteg tabut döntenek meg benne, elképesztően sok a gonoszság és a szenvedés, a szex, mint olyan egészen más kontextust kap ebben a világban.

Kontra: A sorozat gyakran annyira nyomasztó, hogy még mi is azt írtuk róla annak idején, hogy utáljuk nézni.

Vikingek (History)

Évek óta tetten érhető a globális popkultúrán egy valamiféle "északi" vagy "skandináv" fétis, legyen szó a Trónok harcáról, a legújabb God of War videójátékról vagy a Vikingekről, amelyhez leginkább kötni lehet ezt a trendet. Az alapvetően történelmi rétegcsatornának tekinthető History az évek során sikersorozatot csinált abból, hogy eredetileg csak el akarták mesélni az ősi vikingek vérgőzös történetét, amelyből mára a 2010-es évek egyik legnépszerűbb sorozata lett. Ahogyan egyik kollégánk fogalmazott: "Két évad óta Trónok harcább a Trónok harcánál, és már lóvét is öntenek bele rendesen, tök faszán néz ki. Ráadásul itt is fosnak a téltől, ami örökké tart. Sárkányok és zombik nincsenek, de vannak bedrogozott véráldozatok, meg rengeteg mészárlás, ami végül is majdnem olyan jó, mint a sárkányok".

Pro: Idén mutatják be a hatodik évadot, vagyis a cikkünkben szereplő sorozatok közül ez az, amellyel a leghosszabban lehet próbálkozni a Trónok harca pótlásával. Tematikailag és látványvilág szempontjából is erősen emlékeztet a Trónok harca Starkokat, a Falat és a vadakat érintő részeihez, és még meg is tanulhatjuk belőle valamennyire a vikingek történetét.

Kontra: Teljesen hiányzik belőle a fantasy elem, és a politikai machinációk is jóval kisebb léptékűek, mint mondjuk ami Westeroson történt.

Star Trek: Discovery (CBS)

A saját streamingfelületet indító CBS is szeretett volna egy saját "óriásölőt", és ilyen szempontból a Star Trek tökéletes választás, hiszen egy jól ismert, bejáratott márkáról van szó, lojális rajongói bázissal és több évtizeden át megépített világgal. A Discovery jó egy évtizeddel játszódik az eredeti Star Trek-sorozat előtt, de papíron ugyanúgy intergalaktikus felfedezésekről, érdekes fajokról és váratlan történetekről szól, mint az eredeti sorozat.

Pro: E sorok írója soha az életében nem tudott rákattanni a Star Trekre, a Discovery viszont egy jó lehetőséget ad arra, hogy különösebb háttértudás nélkül tudjam élvezni ezt az univerzumot. Érdekes fajok, érdekes világ, érdekes morális kérdések, és azt is tegyük hozzá, hogy az egész tévés piacon nincs még egy olyan sorozat, amely ennyire jól néz ki.

Kontra: A hardcore Star Trek-rajongók gyűlölik, mert pont a politikai játszmákat, a fajok közti bonyolultabb interakciót és a diplomáciát hagyták ki az eddigi két évadból, és inkább a kalandra fektették a hangsúlyt.

Peaky Blinders - Birmingham bandája (BBC)

Az elmúlt évek egyik legjobb brit tévésorozata az első világháború utáni Nagy-Britanniában játszódik, azon belül is a bűn sújtotta Birminghamben. A Shelby családon keresztül megismerjük a két világháború közti Anglia alvilágát, és ahogy egy jó gengsztersorozathoz illik, a tétek évadról évadra emelkednek, a szálak pedig részről részre egyre kacifántosabbak lesznek.

Pro: Ha tetszettek a Trónok harcában az akcentusok, akkor a Peaky Blindersnél nem is lehetne jobb sorozatot találni. A Stark családhoz hasonlóan itt is egy nagy családon keresztül követjük az eseményeket, ami tele van árulással, politikával, váratlan elhalálozásokkal. És ha ez nem lenne elég, egy-két színész konkrétan élete teljesítményét hozza, mint például Cilian Murphy vagy Sam Neill, de felbukkan még Adrien Brody, Tom Hardy, Noah Taylor és Aiden Gillen, vagyis Kisujj is a Trónok harcából. Emellett a díszlet és jelmezek lenyűgözően hitelesek úgy, hogy nem az akkori kornak megfelelő zenék szólnak a jelenetek alatt, hanem például Arctic Monkeys, White Stripes, PJ Harvey, Nick Cave, Tom Waits vagy Radiohead. Az ötödik évad még idén megjelenik, és a tervek szerint összesen hét szezont terveznek.

Kontra: Egy deka fantasy nincs benne.

Black Sails - Fekete vitorlák (Starz)

Robert Louis Stevenson A kincses sziget c. kalózregényének előzménye a Fekete vitorlák, amelyben producerként még Michael Bay is részt vett. A történet a kalózkodás aranykorában (1650-1720) játszódik, és Flint kapitány és legénysége egy kalózsziget megmaradásáért küzdenek, miközben nyilván arra is figyelnek, hogy legyen mit rabolni. A Fekete vitorlák magasan minden idők legjobb kalózsorozata, amelyhez képest a Karib-tenger kalózai csak színes kis gyerekmese.

Pro: A sorozat egészen fantasztikus helyszíneken játszódik, és meglepő részletességgel foglalkozik a nemi identitással, szexualitással, a kalózvilág társadalmi berendezkedésével. A díszlet, a jelmezek és a csatajelenetek egészen fantasztikus, és ugyan a sorozat inkább történelmi, mint fikciós, némi misztikum is akad benne.

Kontra: Nincsenek ezerfelé tartó történetszálak, mind a négy évad egy jól körülhatárolható történet mentén halad, így aki minden rész után még órákig bújná a Redditet, az valószínűleg hoppon marad.

Taboo (BBC)

Az elmúlt évek egyik legalulértékeltebb sorozata, pedig sok szempontból az egyik legeredetibb produkció a 2010-es évekből. A történet az 1800-as évek elején játszódik Londonban, ahová visszatér Tom Hardy karaktere, majd hozzákezd újjáépíteni apja hajózási vállalkozását annak ellenére, hogy ezt sem a kormány, sem a konkurencia nem igazán szeretné.

Pro: Annak ellenére, hogy az első évad végig Londonban játszódik, a történetnek kifejezetten globális súlya van. A londoni történésekre kihatással van az afrikai rabszolgakereskedelem, a karibi térség politikai helyzete, az ázsiai teakereskedelem, valamint a Kanada és az Egyesült Államok között húzódó határvonal kijelölése. Emiatt a sorozat komoly világpolitikai kérdéseket is érint úgy, hogy az évad végére egyre több misztikum és földöntúli hatás is kerül bele főleg az afrikai történetszálnak köszönhetően. És ha ez nem lenne elég, a világ fantasztikusan sötéten néz ki, Tom Hardy az egyetlen ember a Földön, akinek jól áll a csúcsos kalap is, és szinte érezni a képernyőn keresztül a nyomort, a pusztulást, a 19. századi London totális kilátástalanságát.

Kontra: Lassan három éve várunk a második évadra, és még a legoptimistábbak szerint sem érkezik 2020-nál korábban.

Counterpart - Képmás (Starz)

Egy egészen fantasztikus történet, amely egyszerre két világban játszódik. A mi világunkban, illetve egy párhuzamos univerzumban, ahol a dolgok kicsit másként történtek, mint a sajátunkban. A főhős pedig az egyszerre két főszerepet játszó J.K. Simmons, akinek a történetén keresztül betekintést nyerünk a két valóság közti kapcsolatba, diplomáciába és politikába.

Pro: A párhuzamos valóságok közti diplomáciai bonyodalmak egészen lenyűgöző politikai helyzeteket tudnak okozni, és ezt a Counterpart - J.K. Simmons elképesztő alakításaival - fantasztikusan ki is használja.

Kontra: A többi példával ellentétben a Counterpart világa áll legközelebb a mi valóságunkhoz.