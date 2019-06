A Csernobil színésze szerint nagybátyja az atomerőmű-baleset miatt halhatott meg

A skót Alex Ferns alakította a bányászok vezetőjét az HBO nagy sikerű sorozatában, ami az 1986-os csernobili atomkatasztrófáról szól. A színész nemrég interjút adott a Daily Recordnak, amiben elmondta, szerinte a baleset okozta nagybátyja, Robert Stephenson halálát.

Fotó: HBO Ferns a sorozatban

Stephenson a katasztrófa idején a Skót Vízügyi Igazgatóságnál volt alkalmazott, és kollégáival hiába kérték a feletteseiket, hogy ne kelljen kint dolgozniuk az esőben, ők erre nemet mondtak, a csapatnak kint kellett maradnia. A színész szerint a brigádból senki nem élte meg az ötvenéves kort, és mindannyian rákban hunytak el.

Persze nem tudják bizonyítani, hogy van összefüggés Csernobil és a halálesetek között, de családja meg van győződve arról, hogy Stephensonnál azért alakult ki daganatos betegség, mert az atomkatasztrófa után "mérgező esőben" kellett dolgoznia.

Maga is többször mondta, hogy Csernobil betegítette meg

- nyilatkozta Ferns.

A tragédiát követően a sugárzás május harmadikán érte el Nagy-Britanniát, a kormány figyelmeztette is a lakosokat, hogy az élelmiszer és a víz is szennyezett lehet, de egyéb óvintézkedéseket is tettek. Skóciában május hatodikán arra kértek mindenkit, hogy lehetőleg ne igyanak az esővízből. A sugárzás itt május hetedikén tetőzött, ekkor az egyik ellenőrzéskor egy tejből vett mintának 225 Bq/liter volt a radioaktivitása, viszonyításképpen a normál érték 0.4. Júniusban már a birkákban is ki lehetett mutatni a baleset hatásait, és 1,5 millió állatot ítéltek halálra, igaz, később visszavonták ezt a rendelkezést.