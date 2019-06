Nyolc ötletből egy megüti a főnyereményt

Június 25-én, kedden rendezik meg a Paprika Studios és az RTL Magyarország nemzetközi televíziós pitchfórumának, a Hypewriternek a a második kiadását. Az ötletbörzére nem kész forgatókönyvvel, egész évados sorozatvázzal és/vagy sorozatbibliával lehetett nevezni, hanem elég volt hozzá csak egy ötlet, amit jól el kellett adni. Első körben papíron, a döntőbe jutva pedig majd élőben, az ötfős nemzetközi zsűri előtt. Aki nyer, annak az ötletéből forgatnak egy pilotepizódot, amit az RTL mutat be - hogy onnan hova jut tovább a sorozat, azaz lesz-e jövője, vagy sem, az nagyban függ attól, milyen fogadtatásra talál az első rész.

A tavalyi, első ilyen pitchfórum nagyon tanulságos volt abból a szempontból, amelyikből az RTL Cápák között című licencműsora is: a portéka eladása egy külön tudomány, hát még angolul. A Hypewriter ugyanis nemzetközi fórum - a kezdeményezést elindító Paprika tíz országban gyárt tévéműsorokat - a tavalyi nyolc döntősből négy magyar ötletre jutott egy cseh, két szlovák és egy északír/amerikai. A 2018-as nyertes The Butcher két alkotója, Declan Hannigan és Andy Hefler, két vérprofi, Magyarországon élő író, akik a Készhelyzet című Comedy Central-sorozat tíz epizódját írták (Andy kreatív igazgatója volt a sorozatnak), de színészként szerepeltek az Atomszőkében, az AMC The Terror című sorozatában, a Mentőexpedícióban és a Borgiákban is. És amikor a Spoon hajón előadták az ötletüket, akkor menten érezte az egész hajó, kapitányostul-újságíróstul, hogy ők fognak nyerni, mert egy nagyon begyakorolt, a fontos pontokat hangsúlyozó, jó felépített pitchet kaptunk, nem mellesleg a mezőnyből kiemelkedően jó ötletről.

Fotó: SaghyFoto

Ha már itt tartunk, megjegyezném, hogy ilyen pitchfórumokat nem nagyon tartanak a világban sem sok helyen, így effektíve felkészülni elé nehéz rájuk, és igen, szerintem is előnyt élvez egy északír színész egy cseh íróval szemben, ha angolul kell előadni. El kell fogadni viszont, hogy hiába lett hirtelen elérhető az egész világ sorozattermésének jó része mindenkinek, a Netflixre magyar nyelvű ötleteléssel soha nem fogsz bejutni. Azaz, nem elég megírni egy jó forgatókönyvet vagy nevelgetni egy ötletet agyban, meg kell tanulni eladni a portékádat, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy kolbásztöltő gépről vagy egy simlis hentesről szóló sorozat ötletéről van szó.

A Butcher szinopszisa egyébként tényleg többet ígért, mint a többi döntősé (egy noir krimi, a történet kb. annyi, hogy van egy falu, benne egy hentesbolt, abban egy hentes, akit mindenki ismer, és aki mindenkit ismer, de aki a nyitójelenetben meghal, és nem nagyon lehet tudni, miért. Az első évadban az alkotók a Fargóhoz hasonló hangulatot és a Westworldöt idéző, több síkon folyó történetmesélést ígérnek, amiben megismerjük Karcsi hentes életét és persze a halálához vezető események sorozatát is), melyek közül a második legígéretesebbre (Hammer and Pickle azaz Sarló és kalapács), egy alternatív univerzumban játszódó magyar szatírára (a komcsik nem húztak el '89-ben, és ma is gulyáskommunizmus van) a Paprika lecsapott, és fejleszti is, de ha minden igaz, a döntős cseh és szlovák versenyzők közül kettőből is sorozat lett (itt írtunk bővebben a tavalyi koncepciókról).

Ami a Hentest illeti, a forgatása lement, hiszen a 10 000 eurós tavalyi fődíj (idén is ennyi) mellé a Paprika az RTL Magyarországgal közösen vállalta, hogy legyártja. Az ötleten, mondta el az Indexnek a Paprika vezérigazgatója, Erdős Ákos, nem változtattak, hiszen minek, ha egyszer jó. "A vállalás az volt, hogy csinálunk egy pilotforgatókönyvet, egy szezonívet és elkészítjük az első részt. Ez is jelzi valahol, mennyire más a Hypewriter, ide nem kész forgatókönyvvel érkező profi írókat várunk, hanem bárkit, akinek van egy jó ötlete. És ebben az RTL is partnerünk volt." Pusztai Ferenc, a Paprika fikciós tartalmakért felelős igazgatója elárulta, hogy a pilotot Mátyássy Áron rendezte, a főbb szerepekben Kerekes Éva, Csuja Imre, Alföldi Róbert, Földes Eszter és Hegyi Barbara látható. "Az ötleten nem változtattunk, de segítséget kaptak az alkotók, bevontuk Lengyel Balázst (Aranyélet, Tóth János), aki script editorként támogatta Declanékat."

A hentes egyébként volt olyan erős, hogy ha nem a Hypewriteren kerül elő, hanem valaki besétál vele a Paprikához, akkor is foglalkoztak volna vele, csak a fejlesztés és a pilotforgatás nem feltétlenül történt volna meg egy év alatt. Itt jegyezném meg óvatosan a sorozatvilágban nem fekete öves olvasóknak, hogy az teljesen normális, ha egy 2018 nyarán előadott és megvett ötletből 2021-ben lesz sorozat, és ez nem magyar piaci sajátosság, hanem a sorozatiparé. Sőt, az sem ritka, hogy öt évig kell házalni ugyanazzal a forgatókönyvvel, hogy Született feleségek legyen belőle (true story).

"Számunkra egyébként az is izgalmassá tette A hentest, hogy amikor nyert, akkor ez volt az első nem vígjáték/dramedy, amit az újkori hazai sorozatboom alatt fejlesztettek, és izgalmas kihívás volt lerakni a thriller alapjait a magyar piacon. És még mielőtt: igen, Aranyélet, de az nem feltétlenül thriller, és az HBO teljesen más modellben működik, mint a többi piaci szereplő." A hentest egyébként a nagyközönség majd az RTL Magyarország egyik csatornáján láthatja (nem véletlen a megfogalmazás, az RTL nem a Klubot ajánlotta fel a vetítésre, gondolom azért, mert előre nem tudhatták, milyen kontent nyer, és a korhatárbesorolás miatt ez nagyon nem mindegy), hogy aztán melyiken (Cool? RTL Klub? RTL II? a többin nem sok értelme lenne), az majd kiderül. A szakma szerencsésebb helyzetben van, a keddi Hypewriter 2019 alatt ugyanis bemutatják a pilotot.

Ami az idei mezőnyt illeti, közel 30 különböző országból neveztek be 160 pályaművet, melyek között van természetfeletti elemekkel megspékelt családi dráma; kelet-európai maffiasztori; politikai thriller; bűnügyi komédia; pszichológiai szatíra; romantikus dramedy és még további izgalmas pályázatok, de a döntősöknek csak a címe és az alkotója ismert. Mondjuk akad bejáratott név közöttük, Szőnyei Dávid a TV2 és az RTL storylinere volt; Martin Csaba a Gördülő kövek című film rendezőjeként ismert leginkább, de ő kacérkodott a Linda feltámasztásával is; Bendi Balázs a Drága örökösök és a Barátok közt storylinere volt; Osváth Gábor többszörös díjnyertes filmproducer és dokumentumfilmes; Árpa Attila meg mindent csinált már ebben a szakmában, amit lehet. A nyolc döntősből két külföldi van, egy nagyon viccesnek tűnő török pasi, Selim Sevim, aki saját bevallása szerint már 250 alkalommal bukott el mindenféle versenyeket, illetve egy román hölgy, Florentina Vidrascu, aki színdarabok, sorozatok és videójátékok írásával is foglalkozott.

És azt is meg kell jegyezni, hogy ez a szakma úgy tűnik itthon a férfiak birodalma, az egy döntős nőre egy női zsűritag jutott csak az ötfős panelben, amiben ott ül Kolosi Péter, az RTL Hungary vezérigazgató-helyettese egyben programigazgatója; Stella Litou, a vezető görög tévécsatorna, az Ant1 vezérigazgatója; Dave Clarke, a brit DRG és Atrium TV tartalomigazgatója; Omri Givon, a Hostages című díjnyertes izraeli sorozat alkotója és Trunkó Bence, a Paprika Studios kreatív igazgatója. Ők öten döntenek majd a nyolc döntősről, akiknek 7-7 percük van pitchelni, hogy aztán ebben csak videót mutogatnak, bábjátékot adnak elő, vagy egy komplett stand-up-ot, az rájuk van bízva. A zsűri mindenkit 7 percen át faggat majd, és hozza meg a döntését, amit még aznap ki is hirdetnek.