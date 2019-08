Idétlen rendőrök, szerelmes kockahasak és egy netsorozat az RTL őszének első körében

Sajtótájékoztatott mindkét nagy kertévé a héten, az RTL jó szokásához híven nem idegesítette a sajtómunkásokat 70 perces realityepizóddal, hanem tájékoztatott, először Kolosi Péter mondott pár számot, például azt, hogy 18-49-ben az RTL Klub a TV2-t az RTL-csoport a TV2-csoportot, a Híradó meg a Tényeket veri (225 estéből 212 alkalommal) főműsoridőben (19:00-23:00 között), a kertévézés jelenlegi egyik Halálcsillaga, A mi kis falunk pedig a napim ismétléseknél tudta azt a bravúrt produkálni, hogy pl. múlt héten 19,8% alá nem esett a közönségaránya, a legjobb napján meg 23,5 százalékot tudott, amit a TV2 főműsorban csak vásár- és ünnepnapokon lát.

A számok után jött a programbejelentés, nem sok meglepetéssel: a Drága örökösök új évada hétfő óta tart, augusztus 31-én szombaton jön mellé A mi kis falunk negyedik etapja két új szereplővel, szeptember 1-jén pedig a Jófiúk, ami a spanyol Balfék körzet magyar verziója, és degenerált rendőrökről szól - nem mondom, hogy pont A mi kis falunk szintjén, de annak környékére belőve.

7 Galéria: RTL 2019 ősz

A sorozat egy csapat idétlen rendőrről szól, akik több bajt okoznak, mint amennyit megoldanak, az alapfelállás szerint a három főszereplőt egy baklövés után új körzetbe helyezik, ahol a kerületi rendőrkapitány az egyik nyomozó apósa, stb. stb. A szereposztás jónak tűnik (Mihályfi Balázs, Hevér Gábor, Király Dániel, Pokorny Lia, Parti Nóra, Kovács Panka, Gáspár Tibor, Michl Juli, Ertl Zsombor, Miller Dávid, Katona Kinga, Mészáros András, Mészáros Tibor, Borovics Tamás, Varga Gabi), az alkotói A mi kis falunk készítői, vezető rendezője Kapitány Iván, társrendezője Dyga Zsombor.

Ami a reality-vonalat illeti, szeptember 1-jén a Jófiúk előtt a Házasodna a gazda második évada kezdődik kovbojruhás gazdával és gazdasszonyokkal, Nádai Anikó műsorvezetésével, de ez a vasárnap, a szombat az X-Faktoré lesz majd valamikor, amiben Dallos Bogi az új zsűritag. Megint lesz Nyerő Páros, nyolc párral, köztük Istenes Bencével és Csoboth Adéllal, és mivel a sajttájon Rubint Réka is feltűnt, aki a) nem gazdasszony, b) nem tud énekelni, c) nem standupos, és d) már nem keresi a szerelmet (?), így vélhetően ő is eben a műsorban tűnik majd fel rém szimpatikus férjével, Schobert Norberttel. Vagy nem.

Itt a műsorvezetést Sebestyén Balázs kapta továbbra is, a játékmester meg a magyar reality tévézés elmúlt öt évének legnagyobb találmánya, Kabát Peti lesz. Lesz majd Konyhafőnök VIP is, kicsit megtekert szabályokkal, a Showder Klub augusztus 31-én pedig egy Kiss Ádám önálló esttel jelentkezik, amit 2000 fős közönség előtt vettek fel.

A reality újdonság a Love Island lesz, az a brit reality, ami Éden hotel, csak szebb környezetben, picivel inkább a szerelemre és nem intrikára kihegyezve. Naponta jelentkezik majd, azaz heti hétszer, a főnyeremény 20 millió forint az utolsó párosnak, mert ez a műsor is ugyanarról szól, mit az Éden hotel: lányok és fiúk vannak összezárva egy villában, és párban kell lenni, mert aki szingli az könnyen kieshet. A műsor Cipruson forog majd, a brit eredetiben és az annál egy fokkal gyökerebbre vett ausztrál verzióból több pár is úgy jött ki, hogy azóta is együtt infulenszerkednek az Instán, szóva itten valódi szerelmet lehet lelni. A briteknél az egyik legnépszerűbb reality, az amerikaiaknál bukott, de a CBS csak kért egy másik évadot belőle, mert az online nézettsége magas volt, és a közösségi médiás jelenléte is jelentős. Indulás szeptember 1., a műsorvezető Éjjel-Nappal Budapest Lali, aki az online kísérőműsort is vezeti, remélem jó sok pénzért.

A harmadik újonc az RTL Most+-ra érkezik, a címe Nofilter, és ez az első, kifejezetten digitális platformra gyártott tartalma az RTL-nek. 15 perces vígjátéksorozat lesz négy csajról és az ő mindennapos kalandjaikról, van köztük vidékről Budapestre költözött világmegváltó, színészi ambíciókkal, tehetséges romungro lány a nyóckerből, fővárosi, világlátott értelmiségi sznob és segítő szándékú, buzgó hívő, aki apácának akar állni. Emellett az RTL kipróbálja, mit tud az Éjjel-Nappal Budapest online, és az augusztus 20-i hosszú hétvégén két részt, az augusztus 19-it és 20-it hamarabb bemutatják az RTL Most-on mint a tévében.

Ami ez ellenfelet, a TV2-t illeti, ők az Ázsia Expressz második évadát indítják el az este hétórás sávban, azaz a Love Islanddel szemben, de csak hétköznaponként, igaz, darabonként 105 percben, ami egy alapvetően 60 percesre tervezett formátum esetében bátor(botor?) dolog, de nem ez, hanem a casting dönt majd, akinek Demcsák Zsuzsa és Kandász Andrea, a Liu-testvérek, Janicsák Veca és férje, Hódi Pamela és Huszár Zsófi, Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti, Bereczki Krisztián és Bohos Kornél, valamint Horváth Gréta és Meggyes Dávid neve jól cseng, úgyis nézni fogja.

Utána jön az a Catch Point című vetélkedő, amiben akkor is lehet nyerni, ha rosszul válaszolsz, de fürge vagy, ezt Kasza Tibor vezeti majd. Az eredetje félórás, kiváncsi vagyok, a TV2 meddig tudja nyújtani. A vasárnapok a Sztárban sztár civilverziójáról szólnak, amit a maszkoktól eltekintve egy szimpla X-Faktor lopássá silányítottak, a zsűri (Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tomi) csapatokat mentorál majd, lesz tábor, és tán még a székes kieséses motívumot is sikerült lenyúlni, de a bikicsunáj-kört mindenképpen.

Lesz még egy Catch - Úgyis utolérlek! című műsor is, ami egy turbó fogócskának tűnik, hiszen " itt a legjobb sportolók, az atlétikus hírességek és a civil játkosok célja az, hogy utólérjék a másikat extrém pályákon és vicces játékokban." Mondjuk, ezen a tévén az Exatlon is stabilan tudott 15%-os közönségarányt, szóval nincs min nagyon meglepődni.