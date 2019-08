Jude Law mindenkit elvarázsol az Ifjú pápa folytatásában

Megérkezett az utóbbi évek egyik legjobb HBO-sorozatának a folytatása, pontosabban csak egy rövidke teaser az Ifjú pápához. Az előzetesben felbukkan az új pápa (nem véletlenül kapta a második évad a New Pope címet), vagyis John Malkovich, miközben XIII. Pius, vagyis Jude Law egy szál fecskében sétál az olasz tengerparton.

A New Pope új évadát ugyanúgy Paolo Sorrentino írta és rendezte, mint az elsőt, és összesen kilenc új epizód érkezik majd az HBO-ra, de egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor.

Az első évadért annak idején mi is teljesen odavoltunk, és nem véletlenül jelölték az alakítása miatt Golden Globe-ra Jude Law-t sem. Law és Malkovich mellett visszatér még Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier és Maurizio Lombardi is, az újak között felbukkan még Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir és Massimo Ghini is. Ami viszont az igazán nagy szám, hogy

egy-egy vendégszereplésre beugrik a sorozatba Sharon Stone és Marilyn Manson is.

Utóbbi azért különösen pikáns választás, mert az énekes karrierjének csúcspontján a világ minden országában tiltakoztak ellene az egyháznak, többek között Magyarországon is, ahol Szikora Róbert segítségével próbálták annak idején elűzni a sátán szolgáját.