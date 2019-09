Minisorozat lehet Tarantino hollywoodi nosztalgiafilmjéből

Ez egy igazán izgalmas elképzelés

– így kommentálta Brad Pitt a felvetést, hogy minisorozat készülne Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című filmjéből. A film kritikai és közönségsikert aratott, világszerte 280 millió dollárt termelt, Magyarországon szeptember elejéig 260 ezren váltottak jegyet rá, az Index kritikusa pedig azt írta róla, hogy a „Volt egyszer egy... Hollywood egy végtelenül szomorú film, egy letűnt kor lenyomata, amiben karrierjük végén haláltáncoló férfiak próbálnak kapaszkodni a szakadék széli sziklába, miközben a saját gyarlóságuktól és a küszöbön álló, világot rengető változásoktól egyre jobban izzad a tenyerük, és maguk sem tudják, hogy ők csúsznak, vagy a bolygó forog tovább nélkülük. Egy ráérős szenvedés, ami hosszú holtjátékok után borzasztó erőszakba, majd egy szentimentális befejezésbe torkollik.”

Az Indiewire most arról számolt be, hogy az író-rendező gondolkodik rajta, hogy a film egy kibővített verzióját megjelenteti minisorozat formájában a Netflixen. Az év elején Tarantino ezt már megtette az előző filmjével, az Aljas nyolcassal, aminek újravágott változata négyrészes tévésorozatként volt látható a csatornán. Brad Pitt, a Volt egyszer egy... Hollywood egyik főszereplője most megerősítette, hogy az ötlet valóban felmerült az új filmmel kapcsolatban is.

Azt egyelőre nem tudni, hogy tényleg lesz-e a nagy hollywoodi nosztalgiafilmből minisorozat, de Brad Pitt mindenesetre nagyon lelkes a felvetéstől:

Ez szinte a lehető legjobb, ami a két műfajban történhet. Megvan a moziélmény, de a sorozat formátum még több tartalmat elbír

– jelentette ki.

A film 2 óra 40 perces hosszúsággal került mozikba, de Tarantino a vágás során rengeteg jelenetet eltávolított belőle, az eredeti verzió majdnem a duplája a véglegesnek, 4 óra 20 perc volt. A kivágott részek közül több felbukkant a trailerekben és a promóciós anyagokban, például amikor a Margot Robbie által játszott Sharon Tate – Roman Polanski felesége – megmártózik egyet a habokban. A nagy tehetségnek tartott, 10 éves Julia Buttersnek is kikerültek jelenetei, pedig állítólag az egyikben olyan jó volt, hogy Oscar-jelölést érdemelt volna az alakításáért.

Tarantino már az Aljas nyolcas minisorozat kapcsán elmondta, hogy az ötlet a Netflixtől származott, de neki nagyon tetszik, ha a filmjei teljesebb formában is a nézők elé tudnak kerülni, és nem bánná, ha több filmjéből minisorozat lenne. Vannak persze kivételek: a Kill Bill esetében nincs olyan leforgatott anyag, amit ne használt volna fel a filmhez, így ott nincs mit bemutatni.