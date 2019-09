A Black Mirrort nyúlva emeli új szintre a randizást a Tinder

Október elején egy hatrészes, interaktív sorozattal szállna be a sorozatok világába a Tinder, vagyis a világ legismertebb ismerkedős applikációja, írja több saját forrásra hivatkozva a Variety.

"Kivel töltenéd életed utolsó estéjét?" – teszi majd fel a kérdést a Tinder apokaliptikus jövőben játszódó interaktív sorozata, amelyben a Black Mirror sorozat tavalyi, Bandersnatch című részéhez hasonlóan a néző alakíthatja a sztorit.

A felhasználók az alkalmazásból ismert jobbra, illetve balra húzással dönthetnek majd arról, hogyan folytatódjon a történet, sőt, a Variety információi szerint az alkalmazás a hasonlóan döntőket valamilyen formában párba is fogja állítani egymással.

A kétórányi anyagot a 23 éves Karena Evans rendezi, aki színésznői karrierje mellett Drake több klipjét is jegyzi (például az In My Feelings, a Nice For What és a God’s Plan videóit), de ő rendezte a P-Valley című sorozat pilotját is.

A Tinder egyelőre nem kívánta kommentálni a Variety értesüléseit.