Szeptember végén hivatalosan is tovább duzzad Mészáros Lőrinc médiacége

Szeptember 30-ai hatállyal - ahogyan azt korábban is sejteni lehetett - a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány, vagyis a KESMA több cége is beolvad a Mediaworks Hungary Zrt.-be. Ugyancsak szeptember 30-tól egyébként megemelkedik a Mediaworks eddigi 150 millió forintos jegyzett tőkéje, mely az ezután 1 milliárd forint lesz. A cégnek több új telephelye is lesz - írja a Media1.

A fúzió többek között olyan vállalatokat érint mint a Lapcom Kiadó, a Magyar Idők Kiadó, a Mezőgazda Lap- és könyvkiadó, a Modern Media Group, a Nouvelle Media Kft., az Opus Pres és a Ripost Media.

Ez a lépés szinte már formalitás, hiszen ezek egy ideje már egy olyan vállalatcsoport részei, aminek a Mediaworks a vezető tagja. "A Mediaworks tulajdonosi jogokat gyakorolhat a többi cég fölött, a vállalatcsoporttá alakulás következtében pedig a médiumok a jövőben közös beszerzési rendszert használnak, azaz a Mediaworks dönt a beszerzésekről, és az az informatikai rendszer is egységes lesz. A Hvg.hu hozzáteszi: a vállalatcsoportban a humánerőforrás-menedzsmentet is összehangolják" - írta tavasszal a HVG.

Pár nappal ezelőtt Orbán Viktor a következőket mondta a magyar médiapiacról.