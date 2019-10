Harry herceg illegális lehallgatással vádol két brit bulvárlapot

Alig két nappal azután, hogy Harry sussexi herceg, a királynő kisebbik unokája példátlan nyilvános támadást intézett a brit bulvársajtó ellen, most pert is indított a Sun és a Daily Mirror tulajdonosai ellen. Az értesülést a Buckingham-palota hivatalosan is megerősítette. Harry jogi képviselője, a Clintons LLP ügyvédi iroda szerint mindkét médium durván visszaélt magánjellegű információkkal.

A herceg azzal vádolja a két újságot, hogy "illegálisan lehallgatták a hangrögzítője üzeneteit". Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy állítása szerint a tiltott megfigyelés mikor történt. A herceg felesége a Mail On Sunday anyacége, a DMG Media ellen indított pert, amiért az újságban leközöltek egy levelet, amit Meghan Markle az apjának írt, a hercegné engedélye nélkül. Harry akkor egy éles hangú sajtóközleményben azt mondta, felesége a brit bulvársajtó legújabb áldozata, mivel a lapok szerinte minden következmény nélkül indíthatnak hadjáratot bárki ellen. Harry szerint ez a hadjárat az utóbbi évben eszkalálódott, Meghan terhessége, majd közös gyerekük, Archie megszületése után. A herceg párhuzamot vont édesanyja, Diana hercegnő tragédiájával, akit szerinte a bulvármédia üldözött a halálba.

A pereskedés mélypontot jelent a sussexi hercegi pár és a média kapcsolatában, ami az elmúlt évben igen feszültté vált.

A brit sajtó kritizálni kezdte Harry és Meghan sokak szerint képmutató viselkedését,

ugyanis a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem élharcosaiként privát utazásaikhoz előszeretettel használtak magángépeket. Azt is több újság bírálta, hogy több mint kétmillió font közpénzt költöttek el új otthonuk, Frogmore Cottage renoválására, miközben kisfiuk, Archie születésének időpontját és körülményeit, valamint keresztszüleinek személyét eltitkolták a nyilvánosság elől. Nem vette ki jól magát, hogy Meghan minden érintkezést megszakított szívbeteg édesapjával, Thomas Markle-lal, és a pár visszautasította a királynő nyári meghívását Balmoralba, majd ezután Meghan elutazott New Yorkba, hogy barátnőjének, Serena Williamsnek szurkoljon egy teniszmeccsen. Ugyanakkor a hercegi pár legutóbbi afrikai útjáról a sajtó elismerően számolt be.

Ha valóban történt illegális lehallgatás, akkor megismétlődhet a brit médiatörténelem egyik legsúlyosabb botránya. 2006-ban derült ki, hogy a News of the World bulvárlap lehallgatta Harry bátyja, Vilmos herceg munkatársainak üzenetrögzítőjét. Ezután rendőrségi vizsgálat kezdődött, és kiderült, hogy az újság nagyüzemben végzett illegális lehallgatásokat, hogy exkluzív információkhoz jusson. A királyi család tagjai mellett politikusokat, hírességeket, rendőröket, nagy port kavart bűncselekmények áldozatait és sportolókat is megfigyeltek. Az évekig tartó lehallgatási botrány 2011 júliusában a 168 éves újság megszűnésével ért véget. A lap nyolc alkalmazottja, köztük két szerkesztője bíróság elé került, Andy Coulson szerkesztő, aki David Cameron miniszterelnök kommunikációs igazgatója is volt, 18 hónap börtönbüntetést kapott, amiből ötöt le is ült.