Mészáros Lőrinc köre keres a közmédiás hirdetéseken is

Több százmillió forintos jutalékért a Media Services Company (MSC) értékesítheti az állami média hirdetési felületeit a következő három évben, ha nem minősítik ismét érvénytelennek az erre vonatkozó közbeszerzést, írja a G7. A nyertes vállalat egyértelműen Fidesz-közeli, hiszen Mészáros Lőrinc és a TV2-t megszerző üzleti kör is tulajdonos benne - áll a cikkben.

Az MSC az ország egyik legnagyobb reklámértékesítőjének (sales house), az Atmediának a leányvállalata. Utóbbi 44 tévécsatorna hirdetéseit szervezi, mások mellett szerződésben állnak a Fox Networks-szel (National Geographic), a Sony Pictures-szel (AXN, Viasat 3, Viasat 6) és a Warner Mediával (Cartoon Network), de ők terelik a hirdetőket az állami média és a TV2-csoport összesen húsz csatornájára is.

A G7 szerint az eredmény azért sem volt meglepő, mert eddig is ők végezték ezt a munkát, és mert más nem is adhatott ajánlatot, mivel csak az MSC-t hívták meg a most záródó közbeszerzésre. Számításaik szerint Mészáros Lőrinc és üzleti köre évi 700-800 millió forintot kereshet az állami megbízáson. Csak azért nem többet, mert a kérhető jutalékot 12 százalékban maximálta az MTVA.