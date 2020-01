Már nem Orbán János Dénes vezeti a Magyar Nemzet kulturális rovatát

Orbán János Dénes távozott a Magyar Nemzet kulturális rovatának éléről, írja a Magyar Hang. A rovat megbízott vezetője B. Orbán Emese lett, már a kormánylap is az ő nevét tünteti fel az impresszumában.

Bár a Magyar Hang úgy értesült, hogy Orbán János Dénest leváltották, az egykori rovatvezető ezt tagadja, azt állítja, saját döntéséből távozott a rovat éléről, viszont írásai a jövőben is meg fognak jelenni a Magyar Nemzetben.

"Az általam vezetett állami íróakadémián (Kárpát-Medencei Tehetséggondozó/Előretolt Helyőrség Íróakadémia) immár a mesteri képzés is beindult, azaz 4 évfolyamot kell irányítani. Két éve könyvkiadóként is működünk, a könyvkiadási projektet is én vezetem, eddig évi 30, az idén már 60 könyvet kell sajtó alá rendeznem. Megszaporodtak tehát a teendők, és egyszerűen nem fér már bele a rovatvezetés napi rutinja" – nyilatkozott a lapnak a távozásáról.

Orbán János Dénes Brassóban született, Kolozsváron szerzett magyar-angol szakos diplomát, majd Szegeden és Bécsben folytatta tanulmányait. Irodalomszervezőként, költőként, próza- és újságíróként egyaránt ismert. Dolgozott többek között az Előretolt helyőrség című irodalmi lap főszerkesztőjeként, az Erdélyi Híradó Kiadó ügyvezetőjeként és igazgatójaként, az Irodalmi Jelen szerkesztőjeként, a Magyar Nemzetté való átalakulás előtt pedig a Magyar Idők kulturális rovatát vezette.

Az Orbán János Dénes nevével fémjelzett, 150 millió forintnyi közpénzből 2015-ben létrejött Kárpát-medencei Tehetséggondozó (KMTG) Előretolt Helyőrség Íróakadémia nevű projektjét 2016-ban 400 millió forinttal, 2017-ben már 1,4 milliárd forinttal támogatta a kormány. OJD aztán 2018-ban az NKA Szépirodalmi Kollégiumának tagja, 2019-ben pedig az államilag támogatott íróakadémia egész sajtót bejáró szerelmi háromszögének egyik főszereplője lett.

Egy évvel ezelőtt, tavaly januárban a Válasz Online egy minisztériumi forrásra hivatkozva már belengette, hogy Orbán János Dénes pozíciója gyengülhetett a kormányközeli kultúrelitben, mert a Kárpát-Medencei Tehetséggondozó "kimaradt a szokásos év végi pénzesőből", ami bizonyára nem véletlenül történt.