Magyar Lapkiadók Egyesülete: egyáltalán nem jogsértő a Forbes visszavont száma

A lapkiadókat tömörítő érdekvédelmi szervezet, a Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint a Hell Energy energiaitalgyártó és a Forbes magazin konfliktusa a mindennapi újságírás jelentős korlátozását jelentheti, írja a media1.

Szerdán írtuk meg, hogy a Hell Energy pert indított a Forbes Magyarország ellen azért, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra a tulajdonosaik személyes adatai a magazin évi rendszerességgel jelentkező, 50 leggazdagabb magyart listázó cikkében, egész pontosan " ne kezelje és ne hozza nyilvánosságra" ezeket az adatokat. Ezután a januári lapszámot egy ideiglenes bírósági döntés miatt vissza is kellett vonnia idő előtt a kiadónak. A Forbes főszerkesztője, Galambos Márton ekkor azt mondta,

A GPDR szabályok ilyen szélsőséges értelmezése sérti a sajtószabadságot és lehetetlenné teszi, hogy az üzleti világról tájékozódjanak az emberek, viszont lehetővé teszi, hogy az üzleti vezetők, vállalkozók csak számukra kedves, őket jó színben feltüntető cikkekhez járuljanak hozzá.

Az esetről ezután külföldön is írtak, bekerült például a New York Times-ba is. A Magyar Lapkiadók Egyesülete most közleményében arról írt, hogy össze kell hangolni a személyes adatok védelmét a tájékozódáshoz fűződő joggal. Épp ezért

nem képezheti vita tárgyát az a tény, hogy közhiteles, nyilvános adatbázisból származó adatok nyilvánosságra hozatala önmagában nem sérti az érintett személyhez fűződő jogait. Az újságírói tevékenység során pont a tényszerű adatok feldolgozása teszi lehetővé az olvasók hiteles tájékoztatását.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete emellett azt is írta, hogy a jövőben fokozottan figyeli majd a személyes adatok védelméhez, illetve a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joghoz fűződő érdekek ütközését is: ilyen helyzetekben pedig előre kidolgozott protokollal segíti majd elő tagjainak munkáját. A Magyar Lapkiadók Egyesületének tagjai közé tartozik egyébként többek között a Centrál Médiacsoport, a HVG, az Index.hu, valamint a Mediaworks is.