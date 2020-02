Két Marvel-sorozat és a Mandalorian is érkezik idén

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Bejelentette a Disney+ a Mandalorian folytatásának időpontját, emellett pedig két készülő Marvel-sorozatot is belengettek, írja a The Wrap.

Idén több érdekes sorozattal is készül az egyre növekedő streamingszolgáltató:

Ahogy arról már korábban is írtunk, készül a Star Wars fejvadászos sorozatának, a The Mandaloriannak a második évada.

Jön a The Falcon and The Winter Soldier című Marvel-sorozat, amiben Sólyom és Bucky Barnes kalandjait követhetjük végig. Ők korábban már feltűntek egyébként az Amerika kapitány: A tél katonája című Marvel-filmben.

Illetve szintén a képregény-univerzumtól érkezik a WandaVision nevű sorozat, amiről egyelőre annyit tudni, hogy a középpontjában Wanda Maximoff és Vízió áll majd.

A Falcon and the Winter Soldier idén augusztusban, a WandaVision decemberben várható. A The Mandalorian októberben jelenik meg.