Meghalt a brit Love Island műsorvezetőnője

Caroline Flack öt évadon át vezette a Love Islandet, aminek hatodik évada éppen most megy a briteknél. Azért nem ő vezeti, mert a forgatás kezdete előtt Flack rátámadt a vele egy lakásban élő barátjára, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és emiatt a helyszínre érkező rendőrök hivatalból feljelentést tettek ellene. A decemberi ügy aztán a ment pár kört a legendásan érzéketlen brit bulvársajtóban is, aminek hatására Flack lemondott a műsorvezetésről, amivel csak megelőzte, hogy az ITV kirúgja. A negyvenéves egykori modell holttestét a lakásában találták meg szombat éjjel, az első jelentések szerint öngyilkos lett.

Flack karrierje 2002-ben indult, amikor a Bo' Selecta című vicces műsor állandó szereplője lett. 2004-től folyamatosan dolgozott a tévében, ő vezette a brit Celeb vagyok, ments ki innen! és az X-Factor kísérőműsorait is, a Love Island előtt pedig rábízták a brit X-Factor 12. évadát. 2014-ben a nálunk Szombat esti láz címem ismert celebtáncos műsorban, a Strictly Come Dancing-ben szerepelt, mi több, meg is nyerte az évadot Pása Kovaljev versenytáncos oldalán.

Flack halálát megdöbbenéssel fogadta a brit celebvilág, és ha csak a Twitteren olvasható reakciókból indulunk ki, a tragédiáért egyértelműen a brit bulvársajtót és a közösségi médiát teszik felelőssé. Valóban nem bántak kesztyűs kézzel a tévéssel.

2018-ban a műsor 2016-os évadának egyik szereplője, Sophie Gradon lett öngyilkos, 2019-ben a következő évad egyik szerelmet kereső játékosa, Mike Thalassitis is önkezével vetett véget életének. Szereplőtársaik szerint egyikük sem tudta feldolgozni a show utáni életet, a hírnév árnyoldalait, a trollokat és a zaklatókat. Az OFCOM, a magyar NMHH brit megfelelője a realityk alkotói számára kötelezővé tette, hogy a műsor vége után 14 hónapon át biztosítson mentálhigiénés szakembereket a játékosok számára, és szigorítottak a műsorba (bármilyen valóságshow-ba) bekerülés feltételein is, komolyabb, alaposabb pszichológiai vizsgálatot írnak elő hozzá.

A nálunk az RTL jóvoltából megfuttatott Love Island lényege, hogy szép külsejű férfiak és nők egy egzotikus helyszínen álló luxusvillában összezárva igyekeznek megtalálni a szerelmet. Éden hotel variáns ez is, csak ebben elméletileg a szerelem fontos, nem egymás kicsinálása.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.