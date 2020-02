Az oklahomai tantervekre is hatással volt a Watchmen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Közel 100 éve, 1921-ben történt a tulsai mészárlás, amiről az amerikai iskolákban sokáig nem ejtettek szót: most az HBO Watchmen sorozatának hatására a tanterv részévé teszik és fokozott figyelmet fordítanak a tragédia megismertetésére, írja a CNN, illetve a Comicbook.com.

A tulsai mészárlás 1921 májusában történt: egy tízezres fehér tömeg Tulsában rasszista indíttatásból felgyújtotta a várost. Közel 300 afroamerikai halt meg. A tragédiát Oklahoma önkormányzatának szerdai bejelentése szerint most bevezetik a helyi iskolák tantervébe. Ennek egyik oka a tulsai mészárlás egyre közelgő századik évfordulója, a másik viszont, hogy az amerikai nézők jelentős része a Watchmen első évadának jelenetében találkozott először a tulsai mészárlás történetével.

A mészárlásról évtizedekig szót sem ejtettek az iskolai tananyagokban. Oklahoma azonban most tanítani kezdi, ráadásul az oklahomai egyetemen is oktató politikus, Joy Hofmeister szerint "extra támogatást és forrást adva a tanároknak". Hofmeister azt is elmondta, hogy céljuk a merénylet tantervbe vételét az egész államra kiterjeszteni.

Nem olyan szinten tanítjuk ezeket a tényeket, mint amilyen szinten tanítani kéne Oklahomában. Pedig ez a történelmünk, tudnunk kéne róla.

Arról is beszéltek, hogy idén ősztől a merényletet az általános iskolásoktól kezdve középiskolásokig tanítani fogják.