Nehéz idők jönnek a nyomtatott újságokra is

A koronavírus-járvány minden iparágra komoly hatással van, ilyen többek között a média, azon belül is a nyomtatott része. A print lapok az internet és a digitalizálódás miatt egyébként is szorongatott állapotban vannak, a járvány pedig még súlyosbítja a gondjaikat. A nemrég indult Pesti Hírlap főszerkesztője alig két hónap után felmondott, ugyanis a járvány miatt szünetelni kell az ingyenes lap terjesztését, ennek pedig megszorítások a következményei, és a túléléshez valószínűleg további hasonló lépésekre lesz szükség a tulajdonos szerint. A nyomtatott lappiacon szintén fontos szereplőnek számító Centrál Médiacsoportnál (Meglepetés, Nők Lapja, Cosmopolitan, Best, Story, Elle, Marie Claire, de ide tartozik a 24.hu portál is) szintén átmeneti gazdasági megszorítóintézkedésekre volt szükség.

A helyzet azért nehéz, mert korábban is évről évre csökkent a nyomtatott újságok iránti kereslet, a járvány és az ezzel járó otthoni karanténok, nyitvatartási- és kijárási korlátozások mind azzal járnak, hogy eltűnnek a vásárlók az újságosoktól. Különösen érinti ez a Lapker Zrt.-t, amelyhez az Inmedio és a Relay hálózatok is tartoznak, hiszen ezek a boltok még mindig főleg újság- és magazinárusításból élnek, ami a jelenlegi helyzetben egyre nehezebben kivitelezhető.

A Lapker Zrt. munkatársai mindent elkövetnek, hogy a lapok, a megváltozott körülmények ellenére is, időben megérkezzenek az árushelyekre, hiszen egyrészt sokan a nyomtatott sajtóból értesülnek az eseményekről, másrészt az otthon maradásra kényszerült olvasóközönség teljes körű kiszolgálása ilyenkor talán még fontosabb. Sajnos a home office nem kedvez nekünk, érezzük a forgalom visszaesését, ezért helyenként előfordul, hogy egy-egy saját boltunk már nem tud kinyitni, de még mindig több, mint 200 üzletünkben lehet a mindennapi sajtóhoz hozzájutni. Boltjaink a Kormányrendeletekhez igazítottan tartanak nyitva maximum reggel 6 óra és 15 óra között. A boltot üzemeltető vállalkozók a kialakult helyzetben, gazdasági vagy egészségügyi helyzetéből kifolyólag vagy bérbeadói utasítás értelmében a törvényi kereteken belül, egyedi esetekben ettől eltérhetnek.

– ezt a cég képzési, kommunikációs és marketingvezetője, Szirtes Bernadett nyilatkozta az Indexnek, amikor arról érdeklődtünk, hogy egyáltalán kinyitnak-e az újságárusok ebben az időszakban.

De nem maradnak print lapok nélkül a vásárlók, ugyanis a Lapker tájékoztatása szerint a nagy élelmiszerláncoknál (Lidl, Aldi, Spar, Auchan, Tesco, CBA, Coop stb.) a terjesztés és az árusítás továbbra is zavartalan, folyamatosan tudják biztosítani az újságokat a boltok polcaira.

A járvány egyébként a Lapker belső életére is komoly hatással van.

Ahogy szinte mindenkiét, a mi életünket, napi rutinunkat is teljesen megváltoztatta a kialakult helyzet. Az Operatív Törzs ajánlásait és utasításait fegyelmezetten betartva végezzük lapterjesztési tevékenységünket. Akit tudunk, távmunkában foglalkoztatunk, ehhez felszereltük a szükséges technikai eszközökkel a kollégáinkat. A csarnokban, ahol az újságok feldolgozását végezzük, megtettük a szükséges egészségügyi óvintézkedéseket. Az alvállalkozóinkkal is egyeztettünk a szükséges változásokról. Folyamatosan egyeztetünk a lapok kiadóival a napilapok és magazinok megjelenéséről. Mi is látjuk, hogy a néhány héttel ezelőttihez képest kevesebben és ritkábban közlekednek az emberek és ez a forgalmon is érzékelhető.

– mondja Szirtes.

A helyzet annyira komoly, hogy a Média1 tudósítása szerint a A Magyar Lapkiadók Egyesülete azt kéri a kormánytól, hogy az ekhós médiamunkásokat is segítsék adómentesítési könnyítésekkel a mostani időszakban. A szervezet egyben támogatja a Magyar Reklámszövetség szorgalmazását, hogy hasonló kármentési intézkedéseket tegyen a kormány a hirdetői- és reklámpiac felé, hiszen a reklámügynökségek, sales house-ok és más hasonló szolgáltatások nélkül nem tud tartósan fennmaradni a médiapiac. A médiaszolgáltatókat a gazdasági mentőcsomag részeként már jelentős járulékcsökkentéssel segíti az állam a kieső reklámbevételeik miatt.

(Borítókép: Egy győri újságos lapkínálata 2017-ben. Fotó: Jászai Csaba / MTI)

Soha nem látott fejlesztések, vagy hatalomátvétel?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!