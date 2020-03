Megjelentek az újabb gazdasági csomag részletei

A kormány nemrég újabb gazdasági segítséget jelentett be a koronavírus miatt, egyes kiválasztott szektoroknak vagy csoportoknak általánosan meghirdetve. Ezeket hat részre osztották, amiről a pontos rendelet hétfő este jött ki a Magyar Közlönyben. Alább részletezzük ezeket.

Katások

Az első pont a legkonkrétabb, itt több mint 81 ezer katás vállalkozó járulékfizetését engedik el négy hónapig. Ez a katások ötödét érintheti, mivel nagyjából 391 ezer szereplő adózik ezzel a kedvezményes formával az országban. Itt, ha átlagosan havi 50 ezer forintos befizetéssel számolunk, az az jelenti, hogy átlagosan 200 ezer forintos támogatást kapnak az államtól a fejenként a támogatottak, az állam pedig nagyjából 16,3 milliárd forinttól fog elesni emiatt.

A taxisok már korábban kiemelt szereplők voltak, az ő külön támogatásukat már első körben bejelentették. Nagyjából 10,5 ezer taxist érinthetett a kormány intézkedése, itt olvashat az első segélycsomagról bővebben.

A mostani 81 ezer támogatott a következő tevékenységi köröket jelenti:

taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810),

szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510).

Mivel a katázóknak mindig a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetniük az átalányadót, így ezeknek a vállalkozásoknak majd csak augusztus 12-én kell legközelebb adózniuk, a júliusi munkavégzés után.

Elnézik, ha késve fizetik a katát

A második pontban szintén a katásokat segíti az állam, itt a március előtt keletkezett kata-adósságokra mentességet adnak a veszélyhelyzet idejére.

Itt nem tudjuk, hogy mennyi március előtti adóssága van a katásoknak, de itt nem elengedésről van szó, hanem csak legfeljebb néhány hónapos fizetési haladékról. Ez költségvetési szempontból 8-8 milliárdos tétel lehet. Ha mondjuk a 391 ezer katás 20 százaléka tartozik átlagosan 100 ezer forinttal, és három hónapig tart a speciális helyzet, akkor összesen 7,8 milliárd forint háromhavi hozamától eshet el az állam.

Lesz Gyes és Gyed, kilakoltatás viszont nem

Emellett egyrészt a kilakoltatásokat, lefoglalásokat felfüggesztik a veszélyhelyzet idejére, másrészt az adótartozások behajtását is. Az adótartozásoknál valószínűleg egyébként is lehetett volna méltányosságot kérni a NAV-tól a járványra hivatkozva, így most eggyel egyszerűbb lesz a helyzet.

Az elmúlt években évente nagyjából 3000-3500 körüli kilakoltatás történt a 24.hu által kikért adatok alapján, ezek jó része Budapesten. Ez egy negyedévre vetítve pár száz ingatlant jelenthet, de egyébként praktikus okokból sem tűnik értelmes ötletnek egy járvány alatt kilakoltatásokkal foglalkozni.

A hatodik pont, a Gyes és Gyed meghosszabbítása a speciális időszakra azokat érinti, akiknek pont ezalatt járna le valamelyik támogatás folyósítása. Itt is nehéz pontosan megbecsülni, hogy pontosan hány embert érinthet és milyen összegben, a családtámogatási ellátások kombinációja ugyanis bonyolult lehet. De figyelembe véve, hogy 2-3 éve tavaszonként 7-8 ezer gyerek született havonta, a Gyes összege bruttó 28 500 forint, a Gyedé pedig maximum 225 400, ez így akár tízmilliárdos külön kiadás is lehet az államnak.

(Borítókép: A járdát mossák a Gozsdu udvar bejáratánál Budapesten 2020. március 16-án. Az új koronavírus-járvány miatt a főváros utcáin közterein szinte nincsennek turisták és a helyi lakosok is jóval kevesebbet tartózkodnak a közterületeken. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)