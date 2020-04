Nyáron indulhat újra a Szabad Európa Rádió magyar adása

A koronavírus-helyzet ellenére az év közepén, "nagyjából" tíz újságíró foglalkoztatásával tervezik a Magyarországon is újrainduló Szabad Európa Rádió (SZER) első adását - mondta el a Deutsche Wellének a rádió igazgatója, Jamie Fly.

Szeptemberben mi is beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok nemzetközi médiáért felelős ügynöksége bejelentette a Szabad Európa magyar adásának újraindítási tervét. A New York Times akkor azt írta, az adás újraindításának a terve a lap cikke szerint egyfajta "rendreutasítás" is lehet az Orbán-kormány számára Washington részéről, ugyanakkor persze a szó szoros értelmében törvénytelen lenne, ha az amerikai kormány beavatkozna a SZER szerkesztőségének munkájába.

A digitális platformon elérhető rádióról az igazgató azt mondta:

A súlyosan megosztott magyar médiaviszonyok között mi egy semleges pont szeretnénk lenni, ahol politikai meggyőződéstől függetlenül mindenki információhoz juthat.

A Deutsche Welle emlékeztet arra is, hogy Orbán Viktor kormányzása óta Magyarország 64 pontot veszített a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexén, és hogy "a koronavírus-törvény elfogadása miatt az újságírók további korlátozásoktól tartanak". Krékó Péter, a Political Capital vezetője ugyanakkor azt nyilatkozta a lapnak: egy újabb online felület aligha jelent valós ellensúlyt a kormány befolyásával szemben.

A Szabad Európa Rádió még 1950-ben indította el először kísérleti jelleggel, majd egy évvel később teljes körűen a magyar nyelvű adását. Negyvenkét évig szólt az emigráns magyarok készítette műsor, adásaikkal az 1956-os forradalom idején is nagy szerepet játszottak. Azonban a rendszerváltozás után, 1993. október 31-én leállították a magyar nyelvű sugárzást. A rádió jellemzően azokon a nyelveken szól most is, amely országokban veszélyben van a sajtószabadság.