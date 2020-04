Egy rész után lekerül az RTL Klub műsoráról A Tanár harmadik évada

Tegnap este volt a premierje A Tanár harmadik évadának, ami pár apróságtól eltekintve – a Trokán Nórát párzási célból, veszett gorillaként kergető, félmeztelen Nagy Ervin évtizedekre beleégett a retinámba sajnos – kifejezetten jól sikerült, az alkotógárda rutinosan hozza, amit kell, a színészek otthonosan mozognak a karakterükben, erre tessék, az évad többi epizódját leghamarabb majd csak ősszel láthatjuk – legalábbis az RTL Klubon.

A változásról a Sorozatwiki számolt be először, megjegyezve, hogy a húzás nem egyedi, a világ televíziózása kénytelen alkalmazkodni a kialakult helyzethez, ami egyébként valahol elég faramuci, hiszen az otthonmaradásra késztetett lakosság egyre többet tévézik, azaz a számok remekül alakulnak, de ezzel párhuzamosan a cégek drasztikusan visszavágják a reklámbüdzsét, így egyszerűen nem éri meg azokat a műsorokat most levetíteni, amiket amúgy is jól néznek – és A Tanár pont ilyen.

A másik ok, hogy a tévék kénytelenek tartalékolni, mert amit ősszel akartak bemutatni, azt most kellene forgatni, de a tévéipar a koronavírus-járvány miatt leállt, és csak nagyon kevés produkció munkálatai folytatódtak (pl. a Konyhafőnöké). A szlovák tévében is hasonlót húztak, évad közben küldték szünetre a Tanár ottani verzióját (amit a magyar kiadáshoz hasonlóan szintén a Paprika Studios gyárt), pedig rekordnézettséget hozott a csatornának, amin vetítették.

A sorozat viszont nem tűnik el teljesen az éterből: a harmadik évadot a korábbi terveknek és vetítési rendnek megfelelően az RTL Most+ platformon láthatják azok, akiknek a szolgáltatója ezt lehetővé teszi (kód kell hozzá, a Pick-Up Kft., a Sághy-Sat Kft., a Tarr Kft., a Telenor MyTv és a Vodafone (UPC) cégcsoport előfizetői igényelhetik egyelőre).

A Tanár helyén nem ismételni fog az RTL Klub, hanem április 18-án, szombaton este 8-kor elindítják karanténra szabott műsorukat, a Made in Karantén című tehetségkutatót, amibe hétköznapi emberek saját maguk által készített videóit várják, melyekből kiderül, hogyan teszik változatossá, izgalmassá, szórakoztatóvá, eredményessé a karantén idején otthon töltött napokat. Jó, nem csak ilyeneket, el lehet játszani szimbolán a Rákóczi indulót, miközben lábujjal gobelinezünk, de sima éneklőseket is, ha van bennük truváj.

A legmenőbb karanténvideók egymillió forintot érnek, mármint adásonként, ha jól értjük, a zsűriben Gáspár Laci, ByeAlex, Sztarenki Dóra és Szabó Győző ül majd.

Az RTL-t megkérdeztük a fentiekről, ezt a választ kaptuk:

A Tanár című sorozat 3. évadának epizódjait az RTL Most+ prémium platformon követhetik tovább a nézők a második résztől. A sorozat epizódjai legkorábban az ősszel kerülnek vetítésre az RTL Klubon. Az RTL Most+ aktiváló kód elérhető a Pick-Up Kft., Sághy-Sat Kft., Tarr Kft., Telenor és a Vodafone cégcsoport arra jogosult előfizetői részére, a szolgáltatók listája megtalálható az rtl.hu/rtlmostplusz oldalon.

Az RTL Klub reagál a kialakult helyzetre és így olyan pillanatnyilag aktuális tartalmat tűz képernyőre mely most, ebben a helyzetben tarthat elsősorban érdeklődésre számot. Az esetleges változásokról a megfelelő időben tájékoztatja majd a sajtót és a nagyközönséget.