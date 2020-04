Kérjenek bocsánatot Tusktól! - írja magyar kommentárral az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma, vette észre a HVG.

Korábban írtunk arról, hogy a kormányközeli Pesti Srácokon megjelent egy cikk „Az a Tusk nácizza Orbánt, akinek a nagyapja valóban náci kollaboráns volt” címmel. A cikket többen is átvették, köztük a híradó is. A cikk előzménye, hogy az Orbán Viktorral rossz viszonyt ápoló volt lengyel miniszterelnök, a Fidesz pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az elnöke a magyar koronavírus-törvény elfogadása után élesen bírálta a jogszabályt, a korábbiaknál is határozottabban szorgalmazta a Fidesz kizárását a Néppártból, majd azt írta, hogy Carl Schmitt, a náci (a magyar jobboldalon konzervatív tekintélynek mondott) jogtudós is nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.

A magyar kormánymédia pedig erre nácizott vissza egy fényképpel is megerősítve állításukat. A bökkenő azonban az volt, hogy a csatolt fénykép hamisnak bizonyult, ráadásul nem is akárhonnan, hanem

Egy lengyel, a magyar napiszarnak megfelelő oldalról sikerült azt leszedni

A lengyel Fakt címlapján a bocsánatkérésre felszólítás mellett a főszerkesztő, Kasia Kozlowska rövid, magyar nyelvű írása is helyet kapott. Ebben azt írja, legalább öt magyar médium nácizta le a volt lengyel miniszterelnököt,

Valójában több meghatározó sajtótermék hazugságokat és manipulált fotókat próbált tényként bemutatni. És miért? hogy lejárasson egy bizonyos értékek mellett kiálló politikust. És hogy ellenszenvet keltsen iránta a magyar, és talán nem csak a magyar társadalom körében.

- írja Kozlowska, majd azzal fejezi a Barátainknak, magyaroknak című kommentárt, hogy