Távozik az Informátor stábja a HírTV-től, a Pestisrácokhoz mehetnek

Távozik Szarvas Szilveszter, az Informátor című műsor szerkesztője és Bohár Dániel szerkesztő-műsorvezető, és velük együtt a teljes stáb is a Media1 információi szerint. Az oldal úgy tudja, és mi is azt hallottuk, hogy mindannyian a Pestisrácokhoz mehetnek.

Az Informátor a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó HírTV egyik legismertebb műsora, az Echo TV-vel való egyesüléskor kerültek a csatornához. A műsor magát oknyomozóként határozza meg, kritikusai szerint inkább az ellenzékkel szembeni revolvermédiaként működik. Náluk jött ki az önkormányzati választási kampányban a Lackner Csaba, kispesti szocialista önkormányzati képviselő erősen korrupció- és kokaingyanús felvétele, legutóbb a stáb Gurmai Zita MSZP-s képviselőt kergette meg kamerával.

Szarvas Szilveszter HírTV-s munkája mellett egyben a fideszes Pestisrácok hírigazgatója is. A Média1 egy informátortól úgy tudja, hogy most az egész stáb (másokkal együtt az operatőr és a vágó is távozik) is a Pestisrácokhoz mehet, mindenesetre állítólag jobb ajánlatot kaptak egy másik médiumtól.

Kerestük Szarvas Szilveszteréket, de nem akartak nyilatkozni.