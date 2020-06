Áruló családtagjának lenni nem éppen kellemes

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

Két héttel elcsúsztatták a Tenet bemutatóját. Ez tavaly még egy mínuszos hír lett volna, amit meg sem írtunk volna, 2020 júniusában viszont a film világában óriási a jelentősége, hiszen Christopher Nolan új rendezése lett volna az első lépés a mozis normalitás visszaállítása felé. Vagyis inkább ez lett volna a film, aminek a premierjére számítottak mozik és forgalmazók is, hiszen amíg olyan filmeket, mint a Mulan vagy a Wonder Woman 1984 nem mutattak be vagy eltoltak, addig a Tenethez makacsul ragaszkodott a Warner, a feltételezések szerint még akkor is, amikor a legutóbbi előzeteshez nem írtak konkrét dátumot. A Tenet tolásával viszont megint borult minden, az Egyesült Államokban több helyen nyílnak a mozik, de az igazi blockbusterekre még várni kell.

A magyar helyzetet még nem ismerjük teljesen, ha a mozik meg is nyílhatnak, kérdés, hogy egyáltalán mit fognak vetíteni. A legnagyobb mozihálózatot üzemeltető Cinema City korábban azt nyilatkozta, hogy addig nem fogják kinyitni a termeket, amíg nem lesznek új filmek a terítéken.

Mi mindenesetre a karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, de szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Reflektorfényben – Mostanában egyre több szó esik a transzneműekről, elég csak a Harry Potter-könyvek szerzőjének, J.K. Rowlingnak a transzneműeket érintő kijelentéseire, majd az e körül kirobbant nyilatkozatháborúra gondolni. A Reflektorfényben című dokumentumfilm a transznemű emberek hollywoodi történetét dolgozza fel attól kezdve, hogy hogyan jelenítették meg őket a filmgyártás hajnalán, egészen addig, hogy pár éve az Egy fantasztikus nő című film nyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscart, és transznemű főszereplőjét, Daniela Vegát Hollywood krémje ünnepelte a díjátadón. Vega a Reflektorfényben egyik megszólalója, aki elmondja, hogy korábban álmodni sem mert arról, hogy egyszer ennyire sok transznemű hallathatja a hangját a filmiparban vagy a médiában. Rajta kívül olyan ismert transznemű művészek beszélnek a dokumentumfilmben, mint Laverne Cox, Alexandra Billings, Jamie Clayton, Chaz Bono, Alexandra Gray, Yance Ford, Trace Lysette, Mj Rodriguez, Angelica Ross, Jen Richards, Sandra Caldwell, Candis Cayne, Zackary Drucker, Lilly Wachowski és Leo Sheng. (június 19.)

Wasp Network – Olivier Assayas, A stylist és a Sils Maria felhői rendezőjének legújabb filmjét még a koronavírus-járvány előtt, februárban mutatták be a magyar mozik. A film 1990-ben indul, amikor Rene Gonzalez (Edgar Ramírez, ő volt Gianni Versace az American Crime Storyban) úgy dönt, hogy neki elég volt a szocialista Kubából, az éhezésből, a kilátástalanságból, és mivel pilóta, elköt egy kisgépet és Miamiban landol. Erről a döntésről elfelejti értesíteni a feleségét (Penélope Cruz) és a lányát, így ők a továbbiakban egy áruló családtagjainak nevezve élhetik kellemesnek nem igazán mondható életüket Kubában. René beépül az egyik szervezetbe, amit a hatvanas évektől Amerikába menekült kubaiak hoztak létre, és amelynek célja, hogy a Castro-rezsimmel szemben megszervezze az ellenállást. Eleinte csak a Kubából különböző kis hajókon, csónakokon, lélekvesztőkön menekülő emberek feltérképezése és kimentése Rene dolga, de később kiderül, hogy az emigráns szervezetek tevékenysége ennél jóval összetettebb és vitathatóbb. (A film június 27-én megvásárolható lesz a digitális boltokban is.) (június 19.)

HBO GO

Carmen és Lola – Madrid egyik külvárosában, az ott élő roma közösségben játszódik a Carmen és Lola. Carmennek, bár még nagyon fiatal, nem tartogat sokat az élet: ebben a közösségben a lányok korán férjhez mennek, és aztán sorra szülik a gyerekeket. Carmen fejében meg sem fordul, hogy mindez másképp is lehetne, egészen addig, amíg nem találkozik Lolával, aki ugyan szintén roma, de teljesen másképp gondolkodik az életről. Lola művész szeretne lenni, sokat rajzol és egyetemen akar továbbtanulni. És ha ez nem lenne elég, a magánéletben sem a szokásos utat követi, Lola ugyanis leszbikus. Egyre nagyobb hatással van Carmenre, egyre többet vannak együtt, aminek persze Carmen családja egyáltalán nem örül. (június 18.)

Zsarnok. Gyáva. Áldozat. Roy Cohn története – Aki látta az Angyalok Amerikában című nagyszerű minisorozatot, vagy esetleg a sorozat alapjául szolgáló Tony Kushner színdarabot annak idején a Nemzetiben, annak nem lesz ismeretlen Roy Cohn alakja. Ő ugyanis létező személy volt, akit a szerző kitalált figurái közé ültetett. Nem meglepő, hogy így döntött, Cohn ugyanis már-már karikatúraszerűen cinikus alak volt. Az HBO új dokumentumfimje sorra veszi az amerikai ügyvéd életét, akinek neve a kémkedéssel vádolt Rosenberg házaspár ügyében került elő először. Nagy szerepe volt abban, hogy házaspárt halálra ítélték, majd McCarthy szenátor mellett az ötvenes évek boszorkányüldözéseiben vállalt aktív szerepet. Harcolt a Kennedyk és Martin Luther King ellen, és talán említeni sem kell, hogy óriási cimborája volt Donald Trumpnak. Nagy elánnal üldözte a melegeket is, annak ellenére, hogy ő maga is meleg volt, AIDS-ben halt meg 1986-ban. (június 20.)

Apple+

Apák – Bryce Dallas Howardot egészen tavalyig inkább színésznőként (Jurassic World) lehetett ismerni, vagy Ron Howard rendező lányaként, azonban miután kipróbálta magát rendezőként a The Mandalorian egyik epizódján, elkészítette rendezőként az Apák című dokumentumfilmet, ami igen, édesapákról vagy az apaságról szól. Olyan arcok tűnnek fel benne, mint Will Smith, Judd Apatow, Jimmy Fallon, Hasan Minaj, Kenan Thompson, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Conan O'Brien, Patton Oswalt és még sokan mások. Illetve a velük készült interjúk mellett feltűnnek a doksiban különböző, interneten terjedő vicces videók, illetve soha nem látott otthoni felvételek híres emberekről. (június 19.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Waves – Vannak rendezők, akiknek a munkái konzekvensen elkerülik a magyar mozikat, így járt Trey Edward Shults is, akinek sem az irtó feszült családi drámája, a Krisha, sem az irtó feszült családi drámának álcázott horrorfilmje, az It Comes At Night nem került moziforgalmazásba itthon. Harmadik nagyjátékfilmje, a Waves viszont már az Egyesült Államokban sem keltett, hát elnézést, akkora hullámokat, de a kritikusok imádták a kertvárosi amerikai családról szóló, tragédia körül forgó, remek színészekkel (Kelvin Harrison Jr., Sterling K. Brown) teli, még remekebb zenékkel telepakolt (Kendrick Lamar, Kanye West, Frank Ocean) drámát, ami hozzánk csak így, digitálisan tud eljutni. (június 15.)

(Borítókép: Waves, outnow.ch / A24.)