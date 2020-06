Pert nyert a Figyelő, az Origo és a 888 ellen a Political Capital igazgatója

A Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletében megállapította, hogy a figyelo.hu kiadója megsértette Krekó Péter jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, amikor 2019. január elején megjelent „Kinek dolgozik Krekó Péter?” című cikkében valótlanul állította a felperesről, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai hadviselési akcióban vesz részt – írja a Kreatív.

A pert még tavaly indító Krekó Pétert a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje képviselte. Az alperes nemcsak a Figyelő portálja volt (amit akkor Lánczi Tamás főszerkesztett), mivel a G. Fodor Gábor által vezetett 888.hu és az Origo szintén lehozták a cikk állításait. Így ezen oldalak kiadóját is elmarasztalta a bíróság.

A bíróság az alpereseket kötelezte arra, hogy az említett cikkek címe felett tegyék közzé a bírósági ítélet jogsértést megállapító rendelkezését, és tartsák ott minimum 30 napig, vagy a cikk elérhetőségéig. A bíróság ezen felül az alpereseket sérelemdíj megfizetésére is kötelezte.

A Kreatív az ítéletből is idéz egy részletet: „A bíróság felhívására az alperes képviselője úgy nyilatkozott, hogy nem tud nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az általa csatolt bizonyítékoknak mi a forrása”.

Nem ez volt az első elmarasztaló ítélet a Figyelő ellen: a bíróság szerint valótlanságokat állítottak az MTA egyik kutatójáról is, de elmarasztalták a lapot a „Soros-zsoldos” civilek listázása miatt is, illetve azt is elismerte a lap, hogy hazugsággal támadtak egy 19 éves ellenzéki diáklányt.