Saját sorozatot kapnak a Star Trek névtelen hősei

A CBS igyekszik egy újabb bőrt lehúzni a Star Trekről a Discovery és a Picard után, azonban az augusztus elején debütáló Star Trek: Lower Decks valami egészen más lesz a megszokotthoz képest.

A Lower Decks ugyanis egy animációs sorozat lesz, azon belül is a felnőtt rajzfilm műfaj, amely a Star Trek-univerzum névtelen hőseire koncentrál. Azokra, akik a különböző piszkos munkákat végzik a USS Enterprise-hoz hasonló USS Cerritos nevű űrhajó alsóbb szintjein.

Az első trailer alapján a Rick és Morty vagy a Big Mouth ugorhat be, nem véletlenül. Az animációt az a Titmouse stúdió készíti, akik többek között a Big Mouthért is feleltek, illetve olyan Adult Swim-klasszikusok kerültek ki a kezeik közül, mint a Metalocalypse, a Venture Bros vagy a Superjail. A sorozat írója egyébként Mike McMahan, aki a Rick és Mortyért, illetve a Solar Opposites nevű scifi rajzfilmért is felelt.

A Star Trek: Lower Decks augusztus 6-án debütál a CBS saját streaming platformján, az All Accessen, és hetente kerülnek majd fel új epizódok. Ugyan Magyarországról ez a platform nem elérhető, valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan itthonról elérhető lesz ez a sorozat is Netflixen.