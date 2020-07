Rajzfilmsorozat lett a Jurassic Worldből, itt az első előzetes

Szeptember 18-án kerül fel a Netflix kínálatába a Jurassic World: Camp Cretaceous című rajzfilmsorozat, aminek munkálataiban az első két Jurassic Park-film rendezője, Steven Spielberg is részt vesz vezetőproducerként.

A nyolcrészes sorozat helyszíne az Isla Nublar, a Jurassic World eseményeivel egy időben játszódik, a főszereplő pedig hat kamasz lesz, akik éppen a szigeten található kalandparkban, illetve táborban tartózkodnak, amikor a dinoszauruszok elszabadulnak, és akik ebben a nehéz helyzetben csak egymásra számíthatnak.

A szereplőknek olyan színészek kölcsönzik majd a hangjukat, mint Paul-Mikél Williams (Westworld), Jenna Ortega (You), Ryan Potter (Big Hero 6: The Series), Raini Rodriguez (Bunk'd), Sean Giambrone (The Goldbergs) Kausar Mohammed (Silicon Valley), Jameela Jamil (Legendary) és Glen Powell (Top Gun: Maverick).

A következő Jurassic World-filmet a tervek szerint 2021 nyarán mutatják majd be. A Jurassic World: Dominionben Bryce Dallas Howard és Chris Pratt mellett viszontláthatjuk majd az eredeti trilógia három főszereplőjét, Sam Neillt, Laura Dernt, illetve Jeff Goldblumot is.

