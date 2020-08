Mit nézzünk nyaralás közben?

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalomról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

A karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk. Főleg most, ahogy egyre többen mennek szabadságra, és viszik magukkal a telefonjukat, a tabletet, a laptopot is.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, de szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Mandy – „A Mandy egy metálos film: pokolbéli tájak, láncfűrész-párbaj” – írtuk a kritikánkban a filmről, amiben Nicolas Cage egy bosszúálló özvegyet játszik, és ami sajnos elkerülte a magyar moziforgalmazást. Egy sajátos hangulatú, lassan csordogáló, de néha kifejezetten lobbanékony főhajtás a hetvenes évek popkultúrája előtt, amikor a filmekben még hosszú, kábszis tripjelenetek voltak, és nem kellett a cselekmény minden egyes elemét megmagyarázni. És ez Cage kései karrierjének talán legjobb alakítása, a gyászból erőszakba, erőszakból őrületbe vágtázó főszereplőként rég passzolt hozzá ennyire a szokásos őrült tekintete (július 30.)

Nasha Natasha – Aki képben volt az ezredforduló magyar popkulturális közéletével, azt egészen biztosan hatalmas nosztalgia fogja el, amikor elolvassa azt a nevet, hogy Natalia Oreiro. Az uruguayi születésű Oreiro az egész régió szupersztárja lett a kilencvenes évek legvégén, amikor a Vad angyal című sorozat és az énekesnői karrierje miatt valami elképesztően népszerű lett. Ezt a jelenséget próbálja megfejteni ez a 2016-os, Oreiro közreműködésével készült dokumentumfilm (augusztus 6.)

Work It – A Netflix algoritmusa megint talált valamit a gimiseknek, a Work It egy olyan kamaszlányról szól, aki összetoboroz a sulijában egy csomó táncost, hogy aztán az év végi nagy előadáson elkápráztassa azokat, akik felveszik majd az egyetemre. Vagy valami ilyesmi. Előzetes alapján pontosan beleillik az olyan netflixes tinifilmek sorába, mint A csókfülke 1-2., vagy a A fiúknak, akiket valaha szerettem (augusztus 7.)

Sorozat

Az Esernyő Akadémia S02 – Második évadához érkezett a tiniszuperhősökről szóló képregény adaptációja, az alapanyag még mindig Gerard Way és Gabriel Bá sztorija (Way ugye a My Chemical Romance frontembere), és még mindig egy olyan csapat hősről szól a sorozat, akiket egy baromi gazdag férfi kvázi összevásárolt a világ különböző pontjairól, majd a gyerekeket egy nagy házba költöztette, ott pedig elkezdte őket kiképezni, ahogy mi is írtuk egy korábbi cikkünkben. Abban a cikkben egyébként a majdnem ugyanakkor indult Orgyilkos osztag című, szintén egy csomó tiniről szóló sorozattal vetettük össze, de a párharcban az Esernyő Akadémia került ki győztesen (július 31.)

A martfűi rém – Több magyar film is felkerült a Netflix kínálatába augusztus elején (például a Foglyok, vagy Jeles András szinte kísérleti filmje, A rossz árnyék), de igazi ínyencség az, hogy most 2016 legjobb magyar filmjének egy hosszabb, bővített, minisorozatra vágott változata került fel. Sopsits Árpád rendező elmondta, hogy eredetileg sorozatként szerette volna elkészíteni A martfűi rémet, de nem volt olyan, aki finanszírozta volna ezt a formátumot. Viszont így pár évvel a premier után végre sikerült megvalósítania az álmát. A sorozat a főcímek miatt is hosszabb, de a készítők elmondták az Indexnek, hogy kivágott történetszálak is kerültek az ötvenes évek magyar sorozatgyilkosáról szóló minisorozatba (augusztus 1.)

Immigration Nation – Három éven keresztül, az amerikai Bevándorlási és Határvédelmi Hivatal (ICE) teljes közreműködésével forgott egy dokusorozat, ami aztán annyira hitelesen mutatta be a bevándorlási hivatal működését, hogy az ICE megpróbálta arra presszionálni a készítőket, hogy ha lehetne, akkor majd csak az idei amerikai elnökválasztás után mutassák be. Az amerikai sajtó szerint érthető a pánik, az Immigration Nation ugyanis kendőzetlenül, mindenféle szépítés nélkül mutatja be, hogyan bánnak az Egyesült Államokban a bevándorlókkal, hogyan szakítanak szét családokat, és hogy mennyire képtelenség is ezt megakadályozni vagy szabályozni az áthatolhatatlan bürokrácia miatt (augusztus 3.)

HBO GO

Film

Árnyék – A látványos harci jelenetekben bővelkedő Árnyék Kínában játszódik a 220-280-as években, az úgynevezett Három Királyság idején. Az önállóságát kivívó Csingcsou kiválik a Pej királyságból, melynek fiatal és kiszámíthatatlan királya belenyugszik az új helyzetbe. A főparancsnok Ci Ju viszont elégedetlen ezzel, és bonyolult tervet sző a béke megtörésére. A parancsnok titkos fegyvere az Árnyék, egy hasonmás, akivel mind az ellenséget, mind pedig a királyt becsaphatja. Valójában azonban igazi főparancsnok az, aki már csak árnyéka régi önmagának, míg a hasonmása egyre inkább olyan, mint egy igazi parancsnok (augusztus 2.)

Családi románc kft. – A világhírű német rendező, Werner Herzog első távol-keleti munkája egy érdekes műfaji kísérlet. A Családi románc kft. ugyanis részben fikció, részben pedig dokumentumfilm, ami a Japánban valóban működő családkölcsönző vállalkozások egyikét mutatja be. Ezektől a cégektől embereket bérelhetünk, akik igény szerint családi vagy üzleti eseményeken eljátsszák a partnerünk vagy valamelyik rokonunk szerepét. A film főhőse, Yuichi Ishii is egy ilyen bérelhető rokon, akinek új megbízása, hogy egy tizenkét éves fiú, Mariho eltűnt apját kell alakítania. A kemény feladat még nehezebbé válik, amikor a szerepjáték keveredik a valósággal, és a színlelt érzelmek közé valódiak vegyülnek (augusztus 8.)

Személyes háború – A Személyes háború Marie Colvin amerikai haditudósító története, aki szakmája egyik legjobbja volt, és akit 2012-ben a szíriai Homsz ostromakor öltek meg. A Holtodilganból ismert Rosamund Pike játssza Colvint, a partnere pedig Jamie Dornan A szürke 50 árnyalatából. Ő alakítja azt az angol fotóst, aki utolsó munkájára kísérte az újságírót. A Személyes háború attól a ponttól követi Colvin életét, amikor baleset érte a Srí Lanka-i polgárháborúról szóló tudósítás közben, ekkortól viselte jellegzetes szemkötőjét. Ezután, a sérülése ellenére az összes fontos háborús zónát bejárta egészen 2012-ig, amikor valószínűleg a szír kormány megrendelésére meggyilkolták (augusztus 8.)

Artemis Fowl – Az Artemis Fowl Eoin Colfer azonos című könyvsorozatából készült, a filmet Kenneth Branagh (Sok hűhő semmiért, Thor) rendezte, a főszerepekben olyanok tűnnek fel, mint Colin Farrell, Judi Dench vagy Josh Gad. A főszerepet Ferdia Shaw játssza. A film (és az első könyv) egy több évszázados hagyományokkal rendelkező bűnöződinasztia legifjabb tagjaként mutatja be a 12 éves Artemis Fowlt, aki elrabol egy tündért, hogy aztán váltságdíjat követeljen érte, majd persze beindul a kalamajka. A forgatókönyvet egyébként arra a Michael Goldenbergre bízták, aki a Harry Potter és a Főnix rendje című Potter-regényt adaptálta (augusztus 9)

Honey Boy – A Honey Boy a hollywoodi botrányhős, Shia LaBeouf életrajzi projektje. A színész egy terápiás program részeként írt az életéről, ebből lett később a film forgatókönyve. A történet középpontjában egy Otis nevű fiú áll, azt kísérhetjük végig, hogyan lesz gyerekből fiatal férfi. A kiskamasz Otis szerepét Noah Jupe kapta meg, fiatal felnőttként Lucas Hedges alakítja. A két szálon futó történetben egyszerre láthatjuk a sikeres, nehéz természetű apját is eltartó gyerekszínész életét, és a fiatal kora ellenére már kiégett felnőtt Otis küzdelmeit (augusztus 9.)

iTunes, Google Play

A vadászat – A Vadászat mozis premierjét sokáig össze-vissza tologatták, mert nem lehetett bemutatni a tavaly El Pasóban, Daytonban és Chicagóban történt lövöldözések miatt. A film ugyanis arról szól, hogy pár gazdag ember puszta szórakozásból foglyul ejt pár szerencsétlent, kipeckelt szájjal kiengedik őket egy mezőn, majd biztonságos távolból nekiállnak levadászni őket, automata fegyverekkel, meg a földbe ásott aknákkal és rejtett gödrökkel, amelyekben karók nyársalják fel, aki beleesik. A többi embervadászos filmhez képest annyi a csavar benne, hogy itt a felvilágosult, liberális, klímatudatos, politikailag korrekt amerikaiak vadásznak a csőcselék tagjaira, a rasszista, összeesküvés-hívő redneckekre, olyannyira vigyázva az alkotmányosságra, hogy addig nem is kezdenek el lőni, amíg a fogva tartottak nem tüzelnek rájuk, mert onnantól már önvédelemnek lehet nevezni a vadászatot (augusztus 6.)

