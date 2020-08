Híroldalként indul újra a Szabad Európa Rádió Magyarországon

Nem rádióként, inkább multimédiás híroldalként indul újra szeptember elején Magyarországon a Szabad Európa Rádió (SZER) – írja a 24.hu. Mint írják, a lapot Csák Gyula és Vovesz Tibor, két régi Kossuth rádiós szakember fogja vezetni. Csák a BBC-nél kezdte a karrierjét, és mindketten dolgoztak az Euronewsnál. Csák alapvetően a prágai központból dolgozik majd, Vovesz pedig a budapesti szerkesztőséget vezeti. Csák a portálnak azt mondta: a Szabad Európa nem szeretne beszállni a klasszikus hírversenybe, és bár lesz hírszolgáltatás az oldalon, de alapvetően hosszabb, elemző, oknyomozó cikkeket és „Magyarországon ritkaságnak számító formátumokat” terveznek.

A munkatársak felvétele már lezajlott, a folyamat hónapokkal ezelőtt elkezdődött, és a nyár elejére zárult. A SZER közszolgálati médium lesz, ami egyebek közt azt jelenti, hogy az oldalon nem lesznek hirdetések, a nonprofit, gazdasági és politikai nyomástól mentes működés pedig elősegíti, hogy „függetlenek, objektívek és középen állók” lehessenek.

A 24 emlékeztet: a portál helyzetét nehezíti, hogy azután, hogy az indulásról döntöttek, a cég teljes vezetését leváltották. A rádiót egy amerikai állami szervezet, az úgynevezett U.S. Agency for Global Media (USAGM) felügyel, amelynek vezérigazgatóját Donald Trump nemrég nevezte ki: a filmes Michael Pack korábban Steve Bannonnal, Trump korábbi botrányhős – a napokban csalás gyanújával letartóztatott – főtanácsadójával dolgozott együtt. Pack a kinevezése után menesztette a USAGM alá tartozó összes állami médiacég vezetőjét. A kirúgott vezetők között volt a Szabad Európa Rádiót irányító Jamie Fly is. Csák szerint ugyanakkor a változásnak semmilyen hatása nem volt a SZER indulási folyamatára, Pack maga is többször hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a Szabad Európa függetlenségét.

A Szabad Európa Rádió 1950-ben kezdte el az adását Magyarországon (eleinte New Yorkból, majd ’51-től Münchenből sugároztak), amit természetesen a pártállam igyekezett zavarni. A magyar nyelvű Szabad Európa 1993-ban szűnt meg. Most viszont nemcsak Magyarországon, hanem Bulgáriában és Romániában is újraindult, és szó volt arról is, hogy ez Lengyelországban is megtörténjen, hivatalosan a kelet-európai demokráciák erősítése érdekében.