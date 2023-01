És tényleg, az alma nem esik messze a fájától, de ez legalább édes

Apáink útján járunk – énekli Takáts Tamás a Karthago örökbecsű dalában. És valóban. A magyar zenei életben több olyan előadót is találunk, akik édesapjuk hivatását választották, és szintén zenei színpadon mutatják meg magukat. Pillantsunk bele néhány ifjú zenész munkásságába, és lássuk, hogy örököltek-e valamit szüleik vonásaiból!

Kisszabó Riz Olivér

Kisszabó Gábor basszusgitáros a nyolcvanas évek olyan sikercsapatainak volt tagja, mint az Első Emelet és a Step. Fia, Kisszabó Riz Olivér zongorista és zeneszerző. Nyugtató hatású, filmzenékhez hasonló szerzeményeiről ismert; 2022-ben már a hetedik nagylemeze jelent meg.

Dorozsmai Gergő

Dorozsmai Péter a Korál és az East zenekar korábbi kiváló dobosa. Fia, Dorozsmai Gergő gitáron vagy dobon olyan zenekarokban játszik (vagy játszott), mint a Hammer of Gods, a The Moog, a Gustave Tiger és a Mayberian Sanskülotts. Több tucat lemezen dolgozott hangmérnökként vagy producerként.

Gasner Márk

Gasner János (1955–2009) a magyar alternatív rock egyik legjelentősebb gitárosa volt, aki olyan zenekarokban játszott, mint az Európa Kiadó és a Sziámi. Fia, Gasner Márk a dobolást választotta. Jazzből építkező, improvizatív kísérleti zenét játszó együtteseiben (The Best Bad Trip, Deus Ex Quartet, Kinetic Erotic) hívta fel magára a stílus kedvelőinek figyelmét.

Gerendás Dániel

Gerendás Péter gitáros, dalszerző. Sokoldalú zenész, aki egyaránt maradandót alkotott latin, rock- és lírai dalaival is. Fia, Gerendás Dániel dobos, ütőhangszeres, már hatéves korában édesapja zenekarában játszott. Ismerhetjük a Biebers és a Margaret Island zenekarból.

Gryllus Samu

Evezzünk kicsit komolyabb zenei vizekre! Gryllus Dániel zenész, zeneszerző, a Kaláka együttes tagja, kétszeres Kossuth-díjas művész. Fia, Gryllus Samu basszusgitáros, zeneszerző, karmester. Film- és színházi zenék szerzője, de bemutatták már kamaraoperáját is.

Imre Fia Imre

És a végén következzen az az előadó, aki a nevében hordozza mostani témánkat: Imre Fia Imre.