Kíváncsi vagy, hogy az Omega, Koncz Zsuzsa és Kovács Kati mellett még milyen zenekarok forogtak a toplistákon? Visszatekintő sorozatunkat újabb öt, a maguk korában sikerlistás zenekart bemutatásával folytatjuk. A hazai hard rock úttörői mellett többek között felidézzük a Kék Csillagot, a Liversinget és a Scampolot is.

A Ki mit tud?-on 1963-ban döntőssé váló formáció Szécsi Pál kísérőzenekaraként is tevékenykedett, jelent meg lemezük Koós Jánossal is. Később egyik nagy slágerré váló, szerelmi csalódást tematizáló Kék csillag című daluk sokaknak ismerős lehet, kissé táncdalosabb stílusban akár Szécsi Pál éneklésében is. Sikerlistás volt még a Ki volt ez az ember, illetve az Öt fiú balladája is.

Az első, beat-korszak előtti rock and rollt is játszó zenekar Faragó István Judy gitáros és Elvis Presley-t megtévesztésig utánozni tudó Komár László énekes vezetésével csak úgy tartolt a színpadon. És ők még ezt is tudták fokozni, hiszen Komár Zalatnay Saroltával alkotott duót 1964-től, amelyet még inkább megkedvelt a közönség. Karrierjük mégis, amikor a leginkább ragyogott a csillaguk, derékba tört: Judy-t beidézték katonának, és ezzel párhuzamosan pedig a beatzenekarok is megjelentek a színtéren. Ezt a későbbiekben már nem tudták visszahozni, így végül '81-ben a zenekar megszűnt. A Maradj egy percig!, vagy épp a Presser által szerzett Ne írjon fel rendőr bácsi! című daluk ismerős lehet az olvasó számára.

Radics Béláék zenekara '68-ban debütált tízezer ember előtt a Budai Ifjúsági Parkban, Harmath Albert énekével és Radics szólózásaival igen kedvelt zenekarrá vált már az első koncert alkalmával. Mint sokan mondják, Radics a megváltás és a szabadság érzetét hozta el a hatvanas években. Mégis, az első sikereket követően a zenekar elkezdte a tagcseréket (Harmath helyett például Demjén Rózsi), amely akár jól is elsülhetett volna, viszont a megsokasodó konfliktusok nem tettek jót a formációnak. Végül 1970-ben feloszlott a zenekar. A Jimi Hendrix, Cream és egyéb feldolgozások mellett olyan saját dalokat is írtak, mint a Hosszúhajú lány, a Van aki fél, van aki nem.

Első nagylemeze 2006-ban jelent meg a még 1965-ben feloszlott kis-Beatlesnek, akik farmerben és garbóban álltak színpadra, és többek között Beatles, Pretty Things és Rolling Stones dalokat is játszottak. Mátrai Zsuzsa, Nagy Éva mellett Koncz Zsuzsát és Máté Pétert is kísérték. Az eleinte Túry Árpád énekessel dolgozó formáció '68 elején a Demjén testvérekkel folytatta útját, ám nem sokáig, '68 végén ugyanis feloszlottak. Saját számaik közül a Más dolgába, illetve a Miért? című dalok maradtak fenn.

A Budapesten is koncertet adó Free előtt fellépő Taurus EX-T: 25-75-82 a kezdetekkor csak úgy berobbant a köztudatba. A Balázs Ferenc és Som Lajos által alapított zenekar Radics Bélával és Brunner Győzővel egészült ki. A hazai hard rock első képviselőiként hiába töltötték meg a koncerthelyszíneket, végül mégis feloszlottak. Dalaik egy része később a műfajilag azonos Korálban csendült fel. Sikerlistán voltak A kőfalak leomlanak, A lány, akire szerelemmel nézhetek, a Szólíts meg vándor vagy a Zöld csillag.

A cikkhez felhasznált információk a popkulturális.hu oldalon találhatóak.