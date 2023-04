Napfivérek, Holdnővérek – testvérek, akik évtizedek óta együtt zenélnek, és ez jó!

A magyar pop- és rockzene történetében sok olyan testvérpárról tudunk, akik közösen zenéltek és együtt álltak színpadon. Néhányan közülük: Szörényi Levente és Szabolcs, Bergendy István és Péter, Csuka Mónika és Mária, Sztevanovity Zorán és Dusán, Tolcsvay Béla és László, Szűcs Antal Gábor és Judith. Vagy említhetjük a Color zenekart, ahol három Bokor testvér játszott együtt, nem is akármilyen zenét. A múlt nagyjairól és zenei pályájukról több más érdekességet is megtudhatnak a Magyar Popkulturális Értéktár oldalán.

Most nézzük és hallgassuk meg néhány olyan testvérpár produkcióját, akik a mai magyar könnyűzenében bizonyítják együtt a tehetségüket.

Beck Zoltán és Beck László

Az énekes-gitáros Zoli és a dobos, Zaza – ahogy mindenki szólítja Lászlót – a 30Y alternatív rockzenekar alapító tagja. Egy iparvárosban, Ajkán nőttek fel, Zoli az idősebb kettejük közül. Zaza tizennégy éves koráig focistának készült, de egyszer megtalálta a bátyja egyik kazettáját, a Led Zeppelin II-t, és onnantól kezdve jóformán már csak a zene érdekelte. Elkezdett lejárni – az akkor még basszusgitáros – Zoli zenekarának próbáira, ahol néha beülhetett a dobok mögé. 1999-ben költöztek Pécsre, 2000-ben pedig megalakult a 30Y. A fiúk 2011-től kezdve – bezzegakurvabeckek néven – kettesben is zenéltek, egy gitár, egy dob, két ének felállásban. Ahogy Zaza nyilatkozta: „Két ember néha több energiát tud átadni, főleg, ha testvérek, és egyszerre lélegeznek.”

Pásztor Anna és Pásztor Sámuel

Anna, aki énekes, szövegíró és showwoman, valamint öccse, Sámuel gitáros-dalszerző 2004-ben alakította meg közös zenekarát, a dallamos rockzenét játszó Anna & The Barbiest. A testvérpár vidéken töltötte gyermekkorát. Anna harmadikos korában, 1981-ben került a Pásztor család Budapestről egy tanyára. Anyukájuk magyar–rajz szakos tanárnőként, apuka pedig mozigépészként dolgozott Kiskunfélegyházán. A végtelennek tűnő pusztaság, a fűben lapuló fácánok, a háziállatok, a forró homokút és a nyári égbolt melankóliája ma is visszaköszön a testvérpár dalaiban. „Játszótársak voltunk, ahogy ma is. Kitaláltunk hülyeségeket, aztán csináltuk őket együtt. Háborúskodásra, féltékenykedésre egyáltalán nem emlékszem” – mondja Sámuel.

Az Anna & The Barbies jelenleg a 2022 végén megjelent Adj király katonát című albumának bemutatójával járja az országot.

Lázár Domokos és Lázár Ágoston

„Stresszhelyzetben mindketten eléggé tahók tudunk lenni a másikkal, de alapvetően azért szerintem eléggé jól kijövünk. Amikor veszekszünk, sosem a másik bántása a cél, inkább azt mondanám, mindketten eléggé határozottan tudunk ragaszkodni a saját álláspontunkhoz” – ezt Lázár Domokos (Dodi) énekes, gitáros nyilatkozta öccséhez, a nála három évvel fiatalabb Lázár Ágoston (Ágó) doboshoz fűződő viszonyáról.

A Mezőtúrról származó testvérpár immár 17. éve játszik együtt a népes rajongótáborral rendelkező Esti Kornél alternatív rockzenekarban. Elmondásuk szerint a kulturális élményekre nagy hangsúlyt fektető, szerető szüleik olyan hátteret biztosítottak számukra, amelyben a kezdeti közös legózás után később a közös zenélés lett az elsődleges tesós élmény. Dodi és Ágó 2012 és 2019 között együtt játszott a Pegazusok Nem Léteznek együttesben is, de a Pegazusok már nem léteznek. De az igazán jó testvérek nem adják fel! Megalakították a Lázár tesók duót, ahol szabad és kísérletező, különleges atmoszférájú akusztikus dalokat adnak elő. 2020-ban Hullámtörés címmel lemezük is megjelent.

Farkas Krisztina és Farkas János

Az indie folk zenét játszó Muzsik és Volkova tagjai testvérek, akik Magyarország keleti csücskéből, Záhonyból származnak. A ZUP (Záhony Unplugged Project) zenekarban 2007 óta játszottak együtt, egészen a megszűnéséig. 2016-tól Muzsik és Volkova néven kettesben folytatta a zenélést a magyar és orosz felmenőkkel rendelkező testvérpár. Krisztina dalszerző-énekes, és tangóharmonikán is játszik, János ugyancsak dalszerző-énekes és gitáros.

Koncertjeiken gyakran szerepelnek vendégzenészek is. Több kiadványuk megjelent már, akusztikus hangzásvilágú, magyar nyelvű dalaikkal aratnak sikereket. Emlegetik őket úgy is, mint akik zenéjükkel továbbviszik Cseh Tamás és Bereményi Géza örökségét, de gyakran elhangzik velük kapcsolatban Vlagyimir Viszockij orosz dalnok, költő és színész neve is. Saját stílusukat greengrassnak nevezik. Krisztina emellett énekel a Napfonat női a capella együttesben is.

Amikor arról kérdezik őket, hogy milyen testvérként egy zenekarban játszani, általában az egymás iránti kíméletlen őszinteséget emelik ki, és hogy egy szoros testvéri kapcsolat elbírja a kritikákat is.

Bagossy Norbert és Bagossy László

A gitáros-énekes Bagossy Norbert és a basszusgitáros Bagossy László a 2013-ban Székelyföldön alakult alternatív indie rock együttes, a Bagossy Brothers Company alapító tagja. A gyergyószentmiklósi fiúk közül Norbi két évvel idősebb Lacinál. Elmondásuk szerint – a gyerekkori „ki játsszon a számítógépen” konfliktusokat leszámítva – mindig nagyon jó testvérek voltak. A zenélést is együtt kezdték 15, illetve 13 évesen. Akusztikus gitáron, hallás után próbálták lejátszani a számokat. Főleg a kétezres évek angol nyelvű zenéje hatott rájuk a Linkin Parktól Britney Spearsig.

Bármit elkezdtünk, 120 százalékos energiabedobással űztük. Már az elején zenekarban gondolkodtunk, világsztárok akartunk lenni. Saját dalokkal, céltudatosan. Amikor megkaptuk az első gitárt édesanyánktól és a testvérétől, Norbi szerzett egy dobszettet is. Beraktuk az első emeleti apartmanba, s a szomszédok örömére próbálni kezdtünk. Már akkor tudtuk, hogy én leszek a basszusgitáros, pedig még basszusgitárunk sem volt

– emlékszik vissza Laci. „És már akkor saját dalt írtunk, amikor még más zenekarét sem tudtuk rendesen lejátszani!” – tette hozzá Norbi.

Az első dal, amit Norbi írt, a Big Adventure címet kapta. Arról szólt, hogy az élet egy nagy utazás. A történet folytatását ismerjük, azóta a Bagossy Brothers Company a Kárpát-medence egyik legnépszerűbb magyar koncertzenekarává nőtte ki magát.