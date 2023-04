Idén Kéknyúl hozza a piros tojást

Közeleg a húsvéthétfő, ebből az alkalomból megosztjuk az olvasókkal a húsvéti készülődéshez és a jó hangulathoz elengedhetetlen receptünket, egy lendületes összeállítást a Kéknyúl zenekartól.

A 2008-ban alapított Kéknyúl megálmodója, Premecz Mátyás egyedi zenei világ megalkotásának vízióját tűzte ki céljául. Ebben a világban a jazz, a funk és az instrumentális zene ötvözetével, improvizációval és játékos elemekkel kápráztatja el a közönségét. És ha már a Kéknyúlról esik szó húsvétkor, tojásvadászatra is szeretnénk meginvitálni az olvasókat. Lássuk, mennyiben sikerül észrevenni Kéknyúl-videóink Easter Eggjeit!

A húsvéti tojások, avagy Easter Eggek segítségével az igazán szemfülesek képesek extra információkat, érdekességeket felfedezni egy adott vizuális produktumban. A kreatív ötlet korántsem új keletű, hiszen például a Walt Disney is számtalan apró meglepetéssel ajándékozza meg a figyelmes felfedezőket.

1. Future In The Past Tense

Kezdjük is a Future In The Past Tense című dalukkal, ahol Premecz Mátyás egy B3-as alkatrészekkel tuningolt Hammond B2-es orgonán játszik. A hangszer ugyan jóval idősebb, mint megszólaltatója, de Premecz Mátyástól sosem állt távol a műfaji határok mentén történő alkotás. Ezen a területen érzi igazán jól magát.

2. Love and Happiness

2012-ben az A38 színpadán nem mással zenélt együtt, mint Big John Whitfielddel. Az esemény keretei között pedig olyan klasszikusokat is feldolgoztak együtt, mint Stevie Wonder Love and Happiness című dala.

3. Like a Glove

A zenekar frontembere, Andrew Hefler amerikai színész-énekes évtizedek óta Magyarországon él. Az ő egyedi hangszíne teszi igazán izgalmassá a Kéknyúl hangzását és stílusát.

4. Expect Me

Végül lássuk az Expect Me című szerzeményt! Az időutazás élményét ajándékozza nekünk az instrumentális játék, amelynek hatására azon kapjuk magunkat, hogy ritmusra mozgunk. A dal címe csalóka, hiszen ilyen egyedi produkcióra mi magunk sem számítottunk.

A Kéknyúl dalainak egyik esszenciális része a szórakozás, az improvizatív játék. Ellátogatva egy koncertjükre új elemekre, hangzásokra és egyéb zenei meglepetésekre számíthatunk. Unalmas biztosan nem lehet, ezt garantáljuk!

Aki kedvet kapott, hogy élőben is meghallgassa őket, 2023. június 28-án megteheti, hiszen visszatérő előadók a Fishing On Orfű programsorozatában. Addig is, akit érdekel a zenekar nevének eredete vagy egyéb információ a Kéknyúlról, a popkulturalis.hu-n mindent megtalál.