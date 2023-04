Ezek a fiúk tényleg úgy összeálltak, mint két kicsi legó

Még nem sikerült megszámolnunk, hány szerelmet bírhat el a Rakpart, de abban biztosak vagyunk, hogy az alábbi sorokat olvasva sokakban egy Wellhello-dallam csendül fel halkan. Mielőtt belevágnánk az ikonikus duóból álló zenekar történetének áttekintésébe, érdemes külön-külön is említést tenni a tagokról, valamint munkásságukról.

Fluor Tomi és a Mizu

Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi nevével valószínűleg 2010-ben találkozhattunk először, amikor divatba jött az

álljunk össze, mint két kicsi legó.

Az ilyen típusú flörtölés virális videóklipjét Mizu címen mutatták be a hazai közönségnek. Még tisztán él előttünk a zöld pulóverben, kék mellényben és enyhén félrefordított baseballsapkában rappelő Fluor, aki a dallal mindössze 23 évesen robbant be a magyar zenei köztudatba.

Zenei karrierje kezdetén munkásságában többnyire underground hiphop stílusú zenék domináltak, azonban a populárisabb irányú Mizu jelentette népszerűségének exponenciális növekedési alapját. A dal miatt ugyan plágiummal vádolták meg, mivel az LMFAO nevű együttes Scream My Name című számában található egy sor, amely egzakt fordításaként is tekinthető Fluor „álljunk össze, mint két kicsi legó” sora.

Természetesen az ő nevéhez köthetjük a Lájkot és az SP-vel (Éder Krisztiánnal) közösen kiadott Partyarc című dalt is, amelyek szintén hatalmas nézettséget és szereplési lehetőséget teremtettek.

Diaz és a Rhyme Project

Csöndör László, avagy művésznevén Diaz, már gyermekkora óta hatalmas érdeklődéssel és figyelemmel volt a zene iránt. 2001-ben kezdett komolyan zenéléssel foglalkozni, a hiphop stílusa igen közel állt hozzá. 2007-ben megjelent egy közös lemeze Kreonnal, amire a Rhyme Projekt egyik alapítója, Docta is felfigyelt, így lett később a formáció tagja.

Karrierje szempontjából az áttörést azonban 2011 hozta el, amikor a Hősöknek írt dalát, a Szó fel 2.-t a legjobb magyar hiphopszámnak választották. Ezt követően rengeteg felkérést kapott előadótársaitól, majd (Ozsváth Gergely) Menthával és a Halott Pénzzel is összehozta a sors. Így született meg a Hello lányok és a Nélküled is. Továbbá a nagy sikernek és népszerűségnek örvendő Redbull Pilvakernek is ő a zenei felelőse.

A Wellhello születése

Fluor és Diaz ismeretsége régre nyúlik vissza. Hosszú évekkel ezelőtt az Animal Cannibals-táborban ismerkedtek meg. A tábort követően nem beszéltek egymással, de követték egymás munkásságát. Elsőnek a Képkockák című dal akusztikus verziójában találkozhattunk Diaz közreműködésével, majd néhány egyéb sláger vokálját követően 2014 januárjában hivatalosan is megalakult a Wellhellóra keresztelt formáció.

Első közös daluk a Rakpart volt, hamar a slágerlisták élére repítette a duót.

A névválasztás okát abban eredeztették, hogy mindketten szerettek volna némileg eltérni eddig megszokott stílusuktól, így a Wellhellóval behozták a tőlük megszokott csibészséget és a nyolcvanas évek dallambeli hangulatát a mindennapokba. A Rakpartot az Apuveddmeg követte, majd megjelent az első lemezük is Elnöki ügy néven, amely Viva Comet és Fonogram díjban is részesült. 2015-ben pedig a Halott Pénzzel kollaborálva készítették el a Telekom VOLT Fesztivál himnuszát Emlékszem, Sopronban címmel. 2016-ban a formáció első filmje is megjelent #Sohavégetnemérős címmel, amely zeneileg a régebbi Wellhello-klasszikusokra épült.

Stílusváltás

Már a 2016-os #Sohavégetnemérős lemezük is tartalmazott szomorkásabb, melankolikusabb dallamokat is, mint például a Késő már, illetve Retúrjegy című daluk. 2017-ben és 2018-ban a Zsáner lemez megjelenése helyett már inkább évi 2-3 dallal jelentkeztek az előadók, ezek közé tartozott a Nem olyan lány és az Ölelni szavakkal című szerzeményük is.

A Budapest Parkot a mai napig megtöltő zenekar azonban a tőlük megszokott enyhén ironikus bulihangulat helyett már egy jóval visszafogottabb hangvételű, komolyabb érzelmi világú arculathoz közelít. A Wellhello felnőtt.

Izgalmas figyelemmel követni, hogy a vagány, csajozógép fiatalok hogyan váltak komoly, érzelmes férfiakká zenéik tükrében is. Bizonyára minden életszakasz szükséges volt ahhoz, hogy napjainkra megismerhessük a srácok érzékenyebb oldalát is. Természetesen a nyolcvanas évek hangulatát hozó örökzöld slágereikkel mindig kiemelt helyük lesz a szívünkben, és mi a nyugodtabb, melankolikusabb hangulatú szerzeményeikért is oda vagyunk!

A szerelem bármelyik szakaszában tartunk is, a Wellhello melódiái sosem hagynak cserben! További információkért a srácok elérhetők a popkulturalis.hu weboldalán is.