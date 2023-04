Ha zúzós zene szól, a közönség talpa alatt imbolyog a hajó

Hogy hány éves a kapitány, annak megfejtését hagyjuk a rejtvénykedvelőkre. Ami biztos, hogy hajója, az A38 immár húsz esztendeje a budapesti kulturális élet egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb helyszíne, ahol egész évben zajlanak az események.

Repüljünk – illetve evezzünk – vissza az időben húsz évet, és nézzük meg, hogyan is indult útjára ez a nagyszerű kezdeményezés. Az indulást természetesen képletesen értjük, hiszen állóhajóról van szó.

Budapesten a Petőfi híd budai hídfőjének közelében található, koncert- és vendéglátóhelynek otthont adó hajó 1968-ban a kijevi Lenin Hajógyárban készült. Eredeti neve Tripolje, eredeti funkciója önjáró kőszállító uszály volt.

A 85 méter hosszú hajó felújítása 2002-ben kezdődött el. A teljes külső-belső átalakítást Révkomáromban és Újpesten végezték el. A másfél évig tartó átépítést követően vontatták jelenlegi helyére. A Petőfi híd budai felén akkoriban igazi szórakoztatónegyed működött, 2003-ban még itt volt a Zöld Pardon és a Rió is.

A hajó Artemovszk 38 néven 2003. április 30-án nyílt meg a nagyközönség előtt. Az A38 Hajó vezetője a kezdetektől fogva Bognár Attila.

A koncertteremben – ami a hajó gyomrában található, teljesen hangszigetelve és a legmodernebb hangtechnikával felszerelve – aznap este Maceo Parker amerikai szaxofonos lépett fel.

A hajó 2003 óta az élő- és elektronikus zene fellegvára lett. A hazai előadók közül szinte mindenki fellépett itt a fiatalabb korosztályból, de Bende Zsuzsanna, az A38 vezető programszervezője és csapata számtalan külföldi zenészt és együttest is elhozott nekünk, közülük sokan visszajárnak ide – és nem mellékesen az A38 és Budapest jó hírét is viszik magukkal a világba.

A legkülönfélébb zenei stílusú előadók és egyéb művészeti ágak képviselői nemcsak a 750 fő befogadására alkalmas koncertteremben, de a tetőteraszon, az orrbárban és a kiállítóteremben is közönség elé lépnek az évi – hozzávetőlegesen – 1000 program valamelyikén. Emellett televíziós produkciók is készülnek az A38-on. A hajó 2010-ben új úszóművel bővült, ebben található az említett kiállítóterem – egy szinten a Dunával.

A 20. évfordulót egy – már javában zajló – koncertsorozattal teszik emlékezetessé.

A jubileumi rendezvényekről az A38 Hajó honlapján találnak részletes információkat.

Most három kiváló magyar előadó fellépését ajánljuk, április végén lépnek az A38 színpadjára.

30Y

2023. április 27., csütörtök 20:00, Koncertterem

A 2000-ben Pécsen alakult 30Y az egyik legnépszerűbb hazai koncertzenekar, évente mintegy hetvenszer lépnek színpadra. Az A38 Hajón sem ez lesz az első fellépésük. A Beck testvérek és zenésztársaik a fennállásuk alatt idáig 11 nagylemezt jelentettek meg, emellett tucatnyi online terjesztett hanganyagot adtak ki, és láthattuk több mint 20 videóklipjüket.

Sétahajó lágyan ring a Dunán. Száz hullám taraján, csillan a parti fény

– énekelte annak idején Hollós Ilona táncdalénekesnő. Egyrészt az A38 nem sétahajó, másrészt nem mindig ring lágyan a Dunán. Telt házas koncerteken, amikor egy-egy „zúzósabb” számnál „beindul” a közönség, a hajótest imbolyogni kezd. Ez egyfajta sikerességmérője is lehet a keményebb zenét játszó előadóknak. Nem tudjuk, hogy a zenekar műsorára tűzi-e a 2010-es fellépésükön rögzített Bogozd ki című dalát, ha igen, akkor garantált, hogy a hajó billegni fog.

Tehát 30Y-koncert április 27-én az A38 Hajón, vendég a 4Bard. Lapzártakor érkezett a hír, hogy az eseményre minden jegy elkelt, innentől már csak másodkézből lehet belépőhöz jutni.

Európa Kiadó

2023. április 28., péntek 19:00, Koncertterem

Hogy a magyar underground szcénában – az 1980-as évektől kezdve – mit jelent az Európa Kiadó zenekar, azt nem kell elmondanunk. Az ifjabb olvasók kedvéért, azért pár mondatban mégis megpróbáljuk összefoglalni Menyhárt Jenő és csapata jelentőségét.

Amikor 1981-ben az URH feloszlatta önmagát, a négy tagból hárman – Menyhárt Jenő (gitár, ének), Kiss Llászló (basszusgitár, ének), Salamon András (dob) – Európa Kiadó néven folytatták tovább. Negyedik társuk Dénes József „Dönci” (gitár) lett. Az első nagylemezük csak 1987-ben jelenhetett meg, addig különböző műsoraik másolt kazettákon terjedtek a „fiatal magyarok” között. Az alternatív zenét kedvelők körében divat volt kívülről idézni Menyhárt Jenő kultikus dalszövegeit.

Az együttes sajátos stílusa – amely egyszerre volt „földközeli” és filozofikus – megtalálta a közönségét. A zenekar többször is felfüggesztette tevékenységét, volt, hogy évekig nem lépett fel. Tagjai 1994 elején elköszöntek egymástól és a rajongóktól, és csak 1997 nyarán láthattuk őket újból. Az Európa Kiadó több mint negyvenéves fennállása alatt számtalan felállásban működött, az állandóságot Menyhárt Jenő jelenti. Jelenlegi zenésztársa Bujdosó János (gitár), Kálmán András (billentyűs hangszerek), Koroknay András (basszusgitár) és Gyenge Lajos (dob).

Az est vendége Hegedűs Józsi – a Csillagerdő zenekar énekese – lesz, egy szál gitárral előadott melankolikus dalaival.

Most pedig visszaugrunk 2004-be. Az akkor már bő egy éve létező A38-on lépett fel a zenekar. Itt láthatják a teljes koncertet, benne sok-sok Európa Kiadó-klasszikussal, mindenki kedvére válogathat közülük.

Sena

2023. április 30., vasárnap 21:00, Koncertterem

Minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy az egyik legeredetibb, legjobb hanggal megáldott magyar énekesnő Sena Dagadu, aki zenei képzést sosem kapott, ő egy vérbeli autodidakta muzsikus. A budapesti zenei életben 2001 óta van jelen, dalszövegeit angolul írja, zenekarában, az Irie Maffiában jamaicai gyökerű ska/reggae-t énekel. Gyakran lép fel meghívott vendégként különböző DJ- és zenekari produkciókban.

Húsz évvel ezelőtt adta ki első lemezét, a First One-t, amely azóta a magyar hiphop egyik mérföldköve lett, és amelyet annak idején a vadonatúj A38 Hajón mutatott be. És most – a lemezen szereplő zenésztársakkal – újra játsszák a 2003-as koncertet. Itt lesz az eredeti csapat jó néhány tagja, Dj Mango, Dj Dermot, Busa, Kemon, valamint az Irie Maffia zenészei. A kiadvány 2003-ban mindössze 100 példányban jelent meg, vinillemezen. A jubileumra készül egy repress a First One-ból, amely az április 30-i koncerten lesz először kapható.

Az énekesnő következő felvétele 2017-ben készült az A38 Hajón, ahol a Sena live band nevű zenekarával lépett fel. Merüljünk el ebben az igazi Zenében!

Az A38-ról sok helyen olvashatunk mostanában. De tudták, hogy a kortárs irodalomban is megjelent a hajó? Czéh Zoltán: Erre sárkányok élnek című regényének kiindulópontja az, hogy hőse – egy középkorú férfi, foglalkozását tekintve szabadúszó újságíró – 2016 egyik nyári estéjén a Dunába esett az A38 fedélzetéről. De túléli, hiszen szabadúszó. A cselekményről többet nem árulunk el, a fanyar humorú regényt ajánljuk mindenki figyelmébe.

És amit megígérhetünk, aki ellátogat az A38 születésnapi rendezvényeire, az biztosan nem fog befürödni. Tudják, navigare necesse est, azaz hajózni kell!