Ilyen se volt még, de már van: elkészült a Nagy Fesztiváladattár

Kik léptek fel a Szigeten 2003-ban?

Melyik fesztiválon szerepelt az LGT?

Hányszor lépett fel Ákos a nagy fesztiválokon?

A Magyar Popkulturális Értéktár létrehozta a hazai fesztiválok fellépőinek összesített adatbázisát. A kiterjedt adattárban ilyen és hasonló kérdésekre kapatunk választ. Magyarországon gazdag a fesztiválélet, ám meghökkentő módon eddig nem volt olyan átfogó adattár, amelyben minden egy helyen megtalálható, továbbá az összes előadó, aki valaha fellépett, visszakereshető. Ebben nyújt segítséget az Értéktár új összesítése.

A feldolgozott fesztiválok között található a Sziget, a Volt, a Fishing On Orfű, az Ozora, a Balaton Sound, az EFOTT, a Művészetek Völgye, a Bánkitó, illetve az Ördögkatlan is. A fesztivál-adatbázisban több mint 3000 előadó szerepel, akik a 2012-től napjainkig léptek fel magyar fesztiválokon, mindezek éves bontásban láthatók és kereshetőek vissza.

Fesztiválok, adatok, kutatások

A projekt ötlete akkor merült fel, amikor kitaláltuk, hogy a Jávorszky Béla által írt könyvek tartalmát szeretnénk kiegészíteni további előadókkal. Benne fogalmazódott meg az a gondolat , hogy még nincsen összesített gyűjtemény a hazai fesztiválokról.

Mivel az ötlet mindenkinek tetszett, hamar el is kezdődött a lehetséges források felkutatása, ami mintegy fél évet és több mint 1000 munkaórát vett igénybe. A folyamat során számos akadályba ütköztünk, mivel az adatok elképesztően szétszórtak, nehezen fellelhetők.

Néhány fesztiválnál csupán plakátok álltak a rendelkezésünkre a programokról, más eseményeken maguk a szervezők sem tudtak segítséget nyújtani a 8–10 évvel ezelőtti események részleteiről. Más helyen az előadókat egyesével kutattuk, mert pusztán a nevük alapján nemzetiségüket nem lehetett eldönteni.

A folyamat során több száz előadó esetén ellenőriztük azt is, hogy szerepelnek-e már az Értéktárban. Kollégáink kíváncsisága és szorgalma felülkerekedett az adatmennyiség akadályain. A munkafolyamat alatt olyan érdekes összefüggéseket találtunk, amelyekre korábban nem figyeltünk fel, mint például egyes fellépők rendszeres jelenléte egy adott fesztiválon. Ilyen a Bëlga is, amely részt vett az összes VOLT fesztiválon 2012-től 2022-ig.

Az adatbázis tudományos célra is használható, továbbá lehetővé teszi infografikák készítését is. Az MPÉ fesztivál-adatbázisa így nem csak az érdeklődők és rajongók számára nyújt érdekes információkat, de segítő kezet adhat a fesztiválszervezőknek és a zenei kutatóknak is.

Az adatbázisból létrehozható fesztiváltérkép által a szervezők pontosabb képet kaphatnak a fellépések területi, illetve műfajok szerinti eloszlásról, amely segítséget nyújthat a program összeállításában. Emellett a kutatók számára is értékes információforrást jelenthet, támogathatja a hazai zenei társadalom és a műfajok közötti kapcsolatok feltárását, tehát hozzájárul a hazai zenei szcéna kutatásához is.

A Magyar Popkulturális Értéktár bárki számára ingyenesen letölthetővé és szabadon felhasználhatóvá tette az adatgyűjtés eredményét.

A jövőben célunk a jelenlegi fesztiválokat korábbi évekre visszamenőleg is felkutatni. Emellett célunk olyan további fesztiválokkal és kisebb zenei eseményekkel is bővíteni az adatbázist, mint például a Strand fesztivál és a SopronFeszt. Reményeink szerint a zeneipar területén dolgozó érdeklődők folyamatosan jutnak majd munkájukat segítő értékes információkhoz, a rajongók pedig kedvükre böngészhetnek és visszaidézhetik emlékeiket.

Kik voltak az első fesztiválod fellépői? Kutatásra fel!