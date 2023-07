Igényes zene, jó szöveg, nem csoda, hogy egy ország rajong értük

A Follow The Flow az elmúlt években a magyar popzene egyik legmeghatározóbb zenekarává vált. Az együttesnek nemrégiben jelent meg a legújabb száma, amely már most hatalmas sikert aratott.

A Follow The Flow az elmúlt években nagy népszerűségre tett szert Magyarországon. A háromfős formáció tagjai – Szakács Gergő, Molnár Csaba (Fura Csé) és Vincze Gergely (BLR) – Simon Boglárka segítségével keverik a pop, a rap és a hiphop elemeit, és így alkotják meg saját, egyedi hangzásukat.

Az együttes karrierje 2016-ban indult, amikor a Nem Tudja senki című daluk aratott nagy sikert a hazai zenei színtéren. Azóta több slágerük is megjelent, mint például a Porszem, a Holnap küszöbén és a Tőlem ne. A trió zenéje könnyed, energikus és pozitív, ugyanakkor legfrissebb daluk, a Szélcsend már más hangulatot mutat be.

Képzeljünk el egy napot, amikor minden magyar ember hazánkban háromszor hallgatja meg a Follow The Flow egy választott dalát. Az Anyám mondta című daluk nézettségét tekintve az előbbi állítás már nem is annyira elrugaszkodott, mivel a kreáció több mint 34 milliós megtekintést tudhat a magáénak a YouTube-on, ami jelzi, hogy mennyire közkedvelt a magyar zenei színtéren.

A zenekar tagjai nemcsak tehetséges zenészek, hanem fontos értékeket és életszemléletet is közvetítenek a zenéjükön keresztül. Ugyanakkor a közösségi médiában is aktívak, és rendszeresen posztolnak motiváló üzeneteket és inspiráló idézeteket.

A dal megjelenésének nyarán már 20 milliós nézettséget ért el a videóklip, a hazai Spotify-listán több mint 650 ezres streaminggel lett listavezető. A Follow The Flow nagy áttörése a Nem tudja senki volt, hirtelen az egész ország együtt énekelte a refrént:

A dalszövegben a lét minősége magasabb értéket képvisel, mint a materiális dolgok: „sosem voltam gazdag, de megvan minden, / a legszebb pillanatok vannak ingyen.” Emellett a dalban található hangszerelés és az előadásmód is erőteljes érzelmi töltettel rendelkezik, amely tovább erősíti a dal üzenetét a mindennapok becsüléséről, a pillanat megéléséről.

A Nem tudja senki több gondolategységet mozgat. Egyrészt magában foglalja a lét kiszámíthatatlanságát, az ember esendőségét. Másrészt utal arra is, hogy a függetlenség ára a nincstelenség: „Inkább leszek nincstelen úgy, hogy mellette szabad." Emellett az otthontalanság, gyökértelenség, aspektusa is felmerül, amelyhez ködös, vagyis nehezen visszafejthető múlt társul: „Ködös a múltam, nem ismeri senki, / nincs otthonom, nincs hova visszamenni.”

Külön érdekesség, hogy a dal nem csak hazánkban volt közkedvelt, számos ember szívesen hallgatja a világ minden tájáról. Példa néhány hozzászólás a YouTube-ról:

Wow this video makes me want to travel to Hungary so much. I also love how Hungarian sounds. I'd like to learn this language Love from Spain. (Uh, ez a videó nagyon arra késztet, hogy elutazzak Magyarországra. Azt is imádom, ahogyan magyarul szól. Ezt a nyelvet meg akarom tanulni. Szeretettel Spanyolországból.)

Amazing song! Playing on repeat for like 100th time now! Love from your neighbor, Ukraine. (Csodálatos dal! Már vagy százszor meghallgattam! Szeretettel a szomszédotokból, Ukrajnából.)

I am from Germany and i feel this music so deep without understanding anything (Németországból hallgatom, és mélyen átérzem ezt a zenét, anélkül, hogy bármit értenék is belőle.)