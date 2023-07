A magyar könnyűzene és az arany kapcsolata: Aranyélettől az Ezüst nyárig

Zenét hallgatni arany

Azt, hogy az arany mint nemesfém mit jelent az emberiség történelmében, megtudhatják ezernyi más helyről, például a „Ki korán kel…” blogról. Erre most ne pazaroljunk tintát és papírt. Nézzünk inkább utána a magyar könnyűzene és az arany kapcsolatának. Nem a nyugati turnékról egykor hangfalakban hazacsempészett arany ékszerekről lesz itt szó, az egy másik rovat témája lehetne. Maradjunk az aranynál mint annak szimbólumánál, ami igazán értékes, ami tudást és érzelmi gazdagságot jelképez.

Mindannyian hallottuk már azt a zenei kiadványokra vonatkozó kifejezést, hogy aranylemez. Mit is jelent ez? Hogy egy album kiérdemelje ezt az elismerést, bizonyos példányszámban kell elkelnie a lemezboltokban. Ez országonként eltérő lehet, ami biztos: az első aranylemez büszke tulajdonosa az amerikai jazz-zenész, Glenn Miller volt, akinek korongja 1942-ben 1 millió 200 ezer példányban kelt el, és ezt kiadója, az RCA ezzel a címmel honorálta.

Magyarországon 1992-ig 100 ezer eladott lemez után járt az elismerés ­– és ez a szám az akkori élvonalbeli zenekaroknak és szólistáknak könnyedén ment –, amikor is 50 ezer elkelt példány után már megkapták az előadók az aranylemezt. Jelenleg – 2012 óta – 2000 hanghordozó gazdára találása esetén már elmondhatja magáról egy hazai sztár, hogy ő bizony aranylemezes. Így múlik el a világ dicsősége, valamint nem mind arany, ami fénylik.

És hogy ki volt az első magyar aranylemezes előadó? 1970-ben, miután a Volt egyszer egy lány című nagylemeze (LP) elérte a 100 ezer eladott példányszámot, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat képviselője Koncz Zsuzsának adta át az első hazai arany(nagy)lemezt. A kislemezeknél (SP) a limit az aranylemezhez váláshoz 250 ezer eladott darab volt, itt az első jutalmazott 1967-ben Aradszky László, akinek kislemeze 985 ezer példányban kelt el, ami azt jelentette, hogy minden tizedik Magyarországon élő ember megvásárolta a népszerű táncdalénekes kiadványát.

Mielőtt elkábulnánk a számok és az arany bűvöletében, nézzünk meg néhány már befutott, vagy éppen szárnyait bontogató mai magyar előadót, aki így vagy úgy, de kapcsolódik mai témánkhoz.

Az értékes felvételeket ezúttal is a Magyar Popkulturális Értéktár széfjének feltörésével szereztük meg.

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar televíziós produkciója volt a 2015–2018 között futó Aranyélet című bűnügyi sorozat. „Minden rohad, ami fénylik” – így hirdették az alkotást, és tényleg, a középpontban egy kétes bizniszből meggazdagodott, szétesőfélben lévő családot láthattunk, remek színészi alakításokkal és kidolgozott történetvezetéssel.

A sorozat harmadik évadának főcímzenéjét a SONYA zenekar adta elő. Korbucz Sonya és posztrock együttese egy igazán ütős dallal állt elő 2018-ban, ennek jöjjön most az A38 Hajó színpadán előadott élő változata.

SONYA: Aranyélet – Family

Az 1997-ben alakult Misztrál együttes repertoárján magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek, igényes hangszerelésű, népzenei hagyományokat követő muzsikával előadva. Most következő daluk a fiatalon elhunyt erdélyi magyar költő, Dsida Jenő (1907–1938) versének megzenésített változata. Egyetlen mondatnyi sóhaj, szerelmes ima, bensőséges, halk szavú költemény ez. Egymástól távol eső, mégis összecsengő rímekben beszél arról, hogy szeretné arany és kék szavakkal megfesteni a Kedvest, aki a költő számára a „világ legszebb Virága”.

Misztrál: Arany és kék szavakkal

Az idén 30 esztendős Anima Sound System a kezdetektől a magyar elektronikus színtér egyik kiemelkedő zenekara, zenéje ízét a stílusok keveredése adja. Ezen a 2015-ös koncerten Prieger Fanni lendületes előadásában hallhatjuk a The Gold Hole című dalukat, a zenekar 2014-ben megjelent Gravity And Grace albumáról. Kegyelem és nehézkedés ez a lemez címének magyar megfelelője, és ennek kapcsán mondta azt Prieger Zsolt, az Anima zenekarvezetője: „Minden alkotási folyamat kegyelmi állapot, és ami nem lélekből fakad, az lehullik a földre.”

Anima Sound System: The Gold Hole

Az ezüst is szépen csillog

Sokan többre tartják az ezüstöt az aranynál, szívesebben viselik, mint ékszert, talán a nem annyira hivalkodó csillogása miatt, és talán mert az évszázadok során nem tapadt hozzá annyi vér, veríték és könny, mint nemesfém társához. Bár erről a perui ezüstbányákban dolgozó munkások biztos többet tudnának mesélni. És ne feledjük, a Biblia szerint Júdás 30 ezüstpénzért árulta el Jézust.

A középkorban 1 kg arany 13 kg ezüst értékének felelt meg. Manapság ennél sokkal nagyobb a két fém közötti árkülönbség. A sportviadalokon a győztes jutalma aranyérem, míg a második kapja az ezüstöt. Van egy ország Dél-Amerikában, amelyiket az ezüst latin nevéről – argentum – nevezték el. És ennek az országnak a válogatottja lett a legutóbbi labdarúgó-világbajnokság aranyérmese. Ez a klasszikus példája annak, amikor az aranyat ötvözik az ezüsttel.

És a zenében? Két dalt feltétlen említsünk meg, amely beírta magát a magyar könnyűzene aranykönyvébe. Locomotiv GT: Ezüst nyár, a zenekar 1971-es, első nagylemezéről Presser Gábor és Adamis Anna szerzeménye. Omega: Ezüst eső, az együttes 1979-ben megjelent Gammapolis albumáról, melynek szövegét Bródy János írta, bár a lemezborítón nem az ő neve szerepel. És most következzen három mai magyar ezüstösen ragyogó előadó.

Említettük az ezüst és az arany „ötvözését″. Ezt megtette – dalcímében – a Cymbal Rush zenekar is. A 2016-ban bemutatkozott négytagú formáció egyedi hangzásvilágú dallamos jazz-zenét játszik, izgalmas billentyűsfutamokkal, magabiztos ritmusszekcióval. És mindezt megkoronázza Kész Petra kitűnő énekhangja. Mindannyian jazz tanszakot végeztek, de számos más stílus hatása is érezhető a zenéjükön. Többdimenziós chillout jazzszerzeményeiket közösen hozzák létre.

Cymbal Rush: Silver and Gold

Berencsi Attila, azaz Beri Ary és a Pillangók nevű zenekara is hozzáteszi saját darabját az ezüstkészlethez. Beri Ary az 1980-as évek filmsztárja volt, és abban az évtizedben alapította dark wave-et játszó – szintén sikeres – zenekarát is. A banda azonban rövid életűnek bizonyult, aztán az addig jobbára képzőművészként ismert Berencsi Attila 2016-ban ismét összehozta zenekarát, ám 2019-ben ismét eltűntek, mint az aranyóra. Közben azért 2018-ban az A38 Hajón megünnepelték 30. születésnapjukat, erről a koncertről következik most egy dal.

Beri Ary és a Pillangók: Ezüst utazó

Kalandozásunkat a nemesfémek világában zárjuk egy fergeteges hangulatú punk-rock/psychobilly/rock'n'roll nótával! The Silver Shine (Ezüst Ragyogás) a háromtagú zenekar neve. Különböző felállásokban, de 2004 óta sikerrel koncerteztek több kontinens színpadain, idehaza mégis kevéssé ismerik őket. A következő dal az együttes 2013-ban megjelent – első magyar nyelvű – albumáról való, a kiváló Krista Kat bőgős énekével.

The Silver Shine: Amíg a mutató körbejár