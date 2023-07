Ha szabadságharc lennél, a vérem áldoznám

Idén ünnepelte az Arénában a negyvenedik születésnapját a Bikini. A zenekart Németh Alajos és Nagy Feró 1982-ben alapította, a kezdetekben sajátos punk-rock zenét játszottak, dalaikat pedig átszőtte a közéleti tematika.

A ma ismert Bikini teljes – ám egyáltalán nem konfliktusmentes – megújulása 1985-ben következett be. Ekkor érkezett a régi tagok – Németh Alajos basszusgitáros, Vedres József gitáros és Németh Gábor dobos – mellé a Rolls Frakcióból az énekes D. Nagy Lajos, és vele egy időben Gallai Péter billentyűs. A Bikini még megélt néhány átalakulást, és bár 1992-ben úgy tűnt, hogy véget ért egy korszak, 1997-ben újra összeállt a zenekar, új lemezekkel rukkoltak elő. Az együttes még ma is járja az országot, sőt, a tavaly 40 éves zenekar idén májusban ünnepelte jubileumát a Budapest Sportarénában.

A megújult Bikini sajátos, egyéni színfoltot hozott a popzenei világba mind zeneileg, mind pedig a dalszövegek terén. A pop-rockos hangzásvilághoz meglehetősen szentimentális dalszövegek társulnak a szerelemről, az életről, amelyekkel egyrészt a hallgató könnyen tud azonosulni, másrészt pedig mindezt költői igényességgel, egyszerű, tiszta, érthető módon fogalmazzák meg. A 80–90-es években számos daluk felkerült a slágerlistákra, ilyen például a Mielőtt elmegyek, az Ezt nem tudom másképp mondani, a Mondd el, a Fagyi, az Adj helyet..., vagy épp a Nehéz a dolga, a Széles, tágas a tér, a Legyek jó, illetve a Közeli helyeken, az Olcsó vigasz és a Ki visz haza.

Több dalszövegüket is Nagy Feró írta – annak ellenére, hogy nem túl békés módon váltak el útjaik. Hozzá köthetők többek között a Mielőtt elmegyek, a Fagyi vagy épp az Ezt nem tudom másképp mondani című slágerek. A Mielőtt elmegyek az egyik legnagyobb és legtöbbet idézett szerelmes-szakítós, de tulajdonképpen búcsúzós szám a magyar poptörténetben, hiszen még iskolai ballagásokon is gyakran hallható ez a dal.

A versszakokban a tárgyi világ felsorolása az üresség szimbóluma „Négy szürke fal, egy rádió, egy asztal, / Egy nagy trikó, ezt még tőled kaptam”, amely szintén emlékezteti a megszólalót a kedvesre. A refrénben megjelenő fő gesztusban – „mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam” – a kedves otthagy egy darabot magából. A kép mint egy adott pillanatot megörökítő felvétel – amely az emlékezést szolgálja – ebben az esetben szimbólumává válik az emlékezésnek.

Márkus József, Katona László és Trunkos András mellett Dévényi Ádám írta a Bikini dalszövegeit. Dévényihez köthetők az olyan slágerek, mint A férfi megy, a nő marad, az Adj helyet magad mellett, a Ki visz haza, sőt még a 2020-ban a Retro Rádió Retro TOP 1000-es listájának az élére kerülő Közeli helyeken is.

Egyedi stílus és fogalmazási mód, nagyon mély látásmód és érzékenység jellemezte, amelyből mindig az emberszeretet csendült ki

– jellemezte Dévényit Németh Alajos egy interjúban. A férfi megy, a nő marad című dalban egy sztereotipizált férfi–nő viszony jelenik meg, ezen belül egy párkapcsolat felbomlása tematizálódik.

A Katona László tollából származó Veled akarok című dal egy meglehetősen mély és őszinte szerelmi vallomás. A „Hogyha tankönyv lennél, / Belőled tanulnék / Oldalaid többször / Végig lapoznám. // Hogyha ital lennél, / Mindig részeg lennék, / És ha szabadságharc, / A vérem áldoznám.” sorokban a tankönyv a tudást, az ital a vágyat, a szabadságharc az áldozathozatalt szimbolizáló elemek.

A Veled akarok képi világa nagyrészt természeti elemekből épül fel, a megszólaló az ősz, a tél, a tavasz és a nyár képében jelenik meg, míg a megszólított az ezekre hatást gyakorló felhő és nap képében. A „rád borulnék ősszel takaró avarral... forró nyár ha lennél, beragyognálak” esetében az évszakok körforgása, ezáltal az idő múlása jelenik meg. Az idő dimenziójából való kilépésre csupán a túlvilágot szimbolizáló pokol és a menny, illetve a feltámadás ad lehetőséget.

Ugyan a Ha volna még időm, illetve a Veled akarok című dalukban is kiemelt szerepet kap az idő mint a létezés törvénye és feltétele, a Közeli helyeken egy másik lényeges kérdést, az ember időbe vetettségét tematizálja: „itt ül az idő a nyakamon”. Ezt emeli át a tapasztalati világba, ezen belül is a tér dimenziójába: „akkor is megyek, ha nem akarok”, ahol az akaratlan előrehaladás az idő függetlenségét és szüntelen múlását szimbolizálja. A lét végét egyrészt a „kifogy az út a lábam alól” kép, másrészt pedig a „Porból lettem s porrá leszek, / Félek, hogy a ködbe veszek” gondolategységek hozzák be.

Bár számos tagcserével és szövegíróval dolgozott a zenekar, mégis azonos színvonalú és hasonló stílusú szövegek születtek. Az ős-Bikini punkos, közéleti témákkal átszőtt korszakához képest később inkább a hétköznapi életből vett témák és konstans színvonal jellemzi munkáikat. Számottevő válogatáslemezük mellett a legutóbbi albumuk 2011-ben jelent meg Elmúlt illúziók címmel.