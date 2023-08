A magyar rockabilly királya nem csak a szőnyeget csavarta fel

Titokban vették fel lemezüket, volt Elvis-koncerten, ő hozta be a rock and roll mellett a rapet és a breaktáncot, a karácsonyi és a szilveszteri tévéműsorok elengedhetetlen sztárja.

Fenyő Miklós kétségkívül a magyar popkultúra kiemelkedő alakja, aki az idők során úgy tudott folyamatosan megújulni, hogy mindvégig hű maradt magához. Pedig néha meglehetősen szokatlan stílusokban is kipróbálta magát. Az 1956-ban, kilencévesen a szüleivel Amerikába költöző srác 1960-ban tért haza, ekkor kezdte el létrehozni zenekarait. Mindössze 15 évesen alapította meg a Sztár együttest (1964-ben megszűnt), majd ezt követte a Syconor együttes, 1967-ben pedig megalapította a Hungáriát.

A legismertebb formációja kétségkívül a Hungária, amely csak a Spotifyon havonta 50.000 fölötti látogatottsággal, ezen belül a legnépszerűbb a Csókkirály című dal több mint egymillió hallgatottsággal bír. Sőt, 2023 nyarán is aktuális tud lenni, olyannyira, hogy a dalt T. Danny is feldolgozta – rapbetétekkel tarkítva.

Nem bújtak a subába

A Csavard fel a szőnyeget című slágerét 16 évesen írta, és a Hungária ezzel lépett színpadra a Ki mit tud? selejtezőjén, s ahogyan azt a biográfiákban feljegyezték: Fenyő „kérésére S. Nagy István átnézte, és olyan jónak találta, hogy egyetlen során javított csupán”. A vetélkedőn a zsűritagok nem értékelték nagyra a produkciót, a közönség viszont annál inkább megkedvelte, így a közönségszavazat alapján továbbjutottak a középdöntőbe, ahol a Ha szól a rock and roll című dallal, majd a döntőben a „viccnek” szánt Nem bújok én többé már a subába című dallal nyerték meg az 1968-as Ki mit tud?-ot.

Első két lemezük után Erdős Péter, vagyis a popcézár, aki a Kádár-korszakban monopolhelyzetben lévő Magyar Hanglemezgyártó Vállalat márkamenedzsere volt, nem engedte, hogy újabb albumot adjanak ki. A Hungária 1980-ban végül a Rock and Roll Party című lemezzel robbant be, amelyet titokban vettek fel, amíg Erdős nyaralni volt, végül muszáj volt megjelentetni.

Mint Fenyő Miklós több helyen is elmondta, őket is meglepte ez a nagy siker, ugyanis a lemez 650 ezer példányban kelt el, és olyan dalokat tartalmazott, mint a már korábban is említett Csókkirály, a Micsoda buli vagy épp a Meghalok, hogyha rám nézel.

Bár sokszor voltak nehézségek, hullámvölgyek is, Fenyő mindig megérezte, hogy mivel lehet ezeken átlendülni, hogyan lehet a pályán maradni, így történhetett, hogy a Hungáriának változó, de a rock and rollhoz hű korszakai voltak.

Tagok jöttek, tagok mentek

A Ki mit tud? döntőben beatdalukkal arattak nagy sikert, emellett ott volt a jampi korszak a maguk öltözékével, színpadképével és rockabilly-életérzéssel. Továbbá még olyan ma is ismert slágereket írtak, mint a Multimilliomos jazzdobos vagy épp a Limbó hintó.

A formáció több tagcserét is megélt. Az első, úgynevezett ős-Hungária korszakban Csomós Péter ritmusgitározott, Matlaszkovszky Miklós gitározott és énekelt, Klein László basszusgitározott és énekelt, Tóth József dobolt, Láng Péter pedig szaxofonon, illetve fúvós hangszereken kísért. Ezt követte az a felállás, amikor Csomós és Tóth mellett a későbbi LGT-sztár, Barta Tamás kísérte gitáron és Sipos Péter basszusgitáron. Az ezt követő felállásban Kékes mellett dobokon Szikora Róbert játszott, illetve Dolly is helyet kapott énekesként, Sipost Novai Gábor váltotta, és Fekete Gyula, azaz Szaxi Maxi lépett be a zenekarba szaxofonon és ritmusgitáron.

A feloszlást követően a szólóprodukciókba fogó Fenyő Miklós elkezdte kiadni saját lemezeit. Az énekes-billentyűsről emellett elmondható, hogy még a komolyabb témákat is könnyedebb formában fogalmazza meg, gondoljunk csak az 1994-ben megjelenő A Fenyő album dalaira, köztük a Csak egy kis emlék, vagy épp a Napfény a jégen. Szólólemezei szintén sikereket arattak, idesorolható többek között a Made In Hungaria albuma, a Minden kocka fordul, a Fenyő gyöngye című válogatáslemeze, illetve a Mr. Rock and Roll című albuma.

Rap és break

Fenyő Miklós továbbra is ráérzett az új és izgalmas dolgokra, így jött létre a rapzenét játszó és breaktáncoló Miki Együttes. Az énekes tehát továbbra is csatlakozott különböző új zenei áramlatokhoz, amelyek frissességet, lendületet hoztak produkcióiba: így hát az ő nevéhez fűződik az első magyar raplemez, amely Jól nézünk MIKI címmel jelent meg, rajta olyan számok, mint pl. a Jön a break, a Ye-Ye Mr. Yello vagy a Nudli kugli klub.

Ezt követte 1986-ban a Modern Talkingot utánozó, popzenét játszó Modern Hungária is Bodnár Attilával karöltve, amely szintén olyan nagy slágereket hozott a zenei életbe, mint az Elfújja a szél és a Csók x csók.

A Hungária ugyan 1983-ban feloszlott, de az idők során többször is újraalakult, sőt 1995-ben még új lemezt is kiadott Ébredj fel Rockandrollia címmel, 1998-ban pedig még az ő dalaikra épülő musical is készült Hotel Menthol címmel.

A 76 éves zenész eddig harminc albumot adott ki, és még ma is járja az országot különböző produkcióival. 2023 nyarán a Made in Fenyő – 55 év rock and roll koncertshow-val lép több helyen is színpadra, 2024-ben pedig a Puskás Arénában terveznek koncertet a Hungária legsikeresebb felállásának még élő tagjaival.

