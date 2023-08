Az volt a feltétel, hogy le kell vágatniuk a hajukat

Kíváncsi, hogy az Omega, Koncz Zsuzsa és Kovács Kati mellett még milyen zenekarok forogtak a toplistákon? Visszatekintő sorozatunkat ismét öt, a maguk korában sikerlistás együttes bemutatásával folytatjuk. Válogatásunkban olyan zenekarokat idézünk meg, mint a Syrius, a V’Moto-Rock vagy a Dinamit.

Korábbi válogatásainkban többek között olyan zenekarokat idéztünk meg, mint az Atlantis, az Echo, a Dogs, a Kex, a Kék Csillag, a Scampolo, a Liversing, a Taurus, a Tűzkerék, a Meteor, a Kölyök és a Generál, ezek az írások itt, itt és itt olvashatók.

Syrius

A hetvenes évek elejének egyik legizgalmasabb zenekaraként emlegetik az – első felvonásban – 1962–1969-ig működő, Baronits Zsolt vezetésével létrejött Syriust. A felbomláskor Baronits új zenésztársakat kezdett keresni, és az Új Rákfogó együttes tagjainak felajánlotta, hogy ha levágatják a hajukat, slágerbeatet adhatnak elő. Így kezdődött a legendás Syrius zenei karrierje, más zenekarokból összegyűjtött bandatagokkal. Stílusuk gyökeresen megváltozott, jazzrockot, progresszív rockot játszottak, de nem idegenkedtek a vers- vagy épp a népdalfeldolgozásoktól sem. Baronits mellé Orszáczky Jackie, Pataki László, Ráduly Mihály és Veszelinov András társult, volt, aki az Új Rákfogóból, volt, aki a Liversingből, az Atlantisból vagy épp a Metróból csatlakozott a zenekarhoz. A zenekar a klasszikus felállásban az egyetlen nagylemezét Ausztráliában adta ki Devil's Masquerade (Az ördög álarcosbálja) címmel.

V'Moto-Rock

Demjén Ferenc a Bergendyből való kiválása után alapította a V'Moto-Rock nevű zenekarát 1977-ben, amelyben a V a Volán Elektronika támogatópartnerükre utal. Demjén a V'73-ból Lerch Istvánt és Herpai Sándort hívta maga mellé, a Fermből pedig Menyhárt János érkezett. A zenekar karrierje meglehetősen jól indult, az első koncertjük is hatalmas sikert aratott, amelyen a bőrruhás Demjén BMW-n gurult be a színpadra. Az azt követő Motor boogie / Nyújtsd a kezed című kislemezüket is jól fogadták a hallgatók.

Az igazi V'Moto-Rock-hangzás a zenekar második, 1980-ban megjelent V'Moto-Rock II. című lemezére alakult ki. Olyan – ma is sokak által kedvelt, Demjén pályáját is végigkísérő – dalaikkal kerültek a slágerlistákra, mint a Várj, míg felkel majd a nap, a Jégszív (Jégből vagyok, talán fel sem olvadok), a Gyertyák vagy épp az Angyallány.

Dinamit

Az „állami rockzenekar”-ként emlegetett Dinamit meglehetősen termékeny volt már a megindulását követő hónapokban, kislemezeket, sőt, az egyéves születésnapra már egy nagylemezt is összehozhattak. Vikidál Gyula olyan zenészeket szedett össze maga mellé, mint Papp Gyula, Szűcs Antal Gábor, Németh Gábor a Skorpióból, vagy Németh Alajos a Miniből. Dalszövegírójuk pedig az az S. Nagy István volt, aki olyan zenekarok és neves zenészek slágereit is írta, mint Máté Péter, Szécsi Pál, Katona Klári, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, de szintén ő írta Korda GyörgyReptér című, ma is felkapott számát.

A Dinamitot ennek ellenére sokan kritizálták, így rövid ideig voltak aktívak, mindössze 1979–1981-ig. 2009-ben aztán újra összeállt a formáció, új énekessel és basszusgitárossal. 2014-ben Rudán Joe is csatlakozott, 2019-től Scholtz Attila énekel, Szűcs Antal Gábor gitározik, Zselencz László basszusgitározik, Németh Gábor dobol, Hornok István billentyűzik.

Mini

Az 1968-ban alakult Mini fénykorszaka a 70–80-as évekre tehető, frontemberük a nemrég elhunyt fuvolista-énekes Török Ádám, billentyűn Papp Gyula, dobokon Német Tamás, basszusgitáron pedig Nagy István kísérte, de egy időben Tátrai Tibor és Németh Alajos is játszott a zenekarban. Az eleinte Hendrix-, Troggs- és Who-feldolgozásokat, illetve R'n'B-t játszó zenekar a jazzrock irányába mozdult el, és rövid idő alatt országosan ismertté vált. Koncerteztek az LGT-vel a 14 ezer főt is befogadni képes Kisstadionban, játszottak az Illéssel egy ORI-műsorban.

Számos kislemezük jelent meg, mint a Gőzhajó / Délelőtt vagy a Halványkék gondolat / Ne félj, valamiért mégsem kaptak engedélyt egy nagylemez létrehozására. A zenekar tagjai kezdtek kicserélődni, zenéjükben is elkezdtek kísérletezni, előbb az elektronikus rock, majd a keményebb rock irányába, végül felbomlottak. A Mini 1998-tól Török Ádám és a Mini néven 2023-ig, a frontember haláláig működött.

Universal

Az Universal együttes Kovács Kati kísérőzenekaraként lett ismert szélesebb körökben, az énekesnő több lemezén is közreműködött. A Syconor együttesből alakult, 1972–1980 között működő zenekarban a Neoton Famíliából ismert Végvári Ádám énekelt és gitározott, Zwolenszky Ferenc énekelt és szaxofonozott, Kapitány Gábor zongorázott, Kovacsics András basszusgitározott, valamint Király Tamás dobolt és énekelt. Később Végvárit Lukács László váltotta.

Zenéjük jellegzetességét a többszólamú vokál adta, és olyannyira kedvelt zenekar lettek, hogy többször is felkerültek a slágerlistákra olyan dalaikkal, mint a Túl minden bolondos álmon, a Volt-e más bolond?, a Jó éjt, az Elvarázsolt nyár vagy épp a Nem kell, hogy csengess. Nagylemezük is a Volt-e más bolond? címet kapta. A zenekar 2007-ben újraéledt, ebben a formációban Végvári és Lukács is gitározott a zenekar többi tagja mellett, meglepetésvendégük pedig Kovács Kati volt, és ismét óriási sikert arattak.