A szőke szépség egy üres épületben is képes önfeledt hangulatot teremteni

A The Biebers 2012-ben alakult, a budapesti, modern pop-rock zenekar két vezéralakja a Megasztárból ismert Puskás Peti és testvére, Puskás Ádám Dániel. A név választása egyfajta fricska, amely a kanadai Justin Bieberre utal – ez marketingszempontból is hasznosnak bizonyult a zenekar számára. A The Biebers az elmúlt években az egyik legnépszerűbb magyar zenekarrá vált. A csapat számos sikeres dalt írt, köztük a Sorry, a Dance, a Love How It Taste és a Lavina címűeket. A zenekart a könnyed, könnyen megjegyezhető dallamok és a pozitív üzenetek jellemzik. Az együttes a magyar popzene egyik legígéretesebb szereplője.

A The Biebers sikerének több oka is van. A csapat tagjai tehetséges zenészek, akik kiválóan tudnak együttműködni. Puskás Peti erős énekhangja és Puskás Ádám Dániel zenei tehetsége a csapat sikerének alapja. Másrészt a The Biebers dalai könnyen megjegyezhetők és pozitív üzeneteket közvetítenek. A csapat dalai a fiatalokhoz szólnak, és olyan témákkal foglalkoznak, mint a szerelem, a barátság és az önelfogadás. A The Biebers sikerében nem elhanyagolható szerepet játszik a közösségi média. A csapat tagjai aktívan használják a platformokat, és szoros kapcsolatban állnak a rajongókkal.

The Biebers: Kilépő – a nyár utolsó bulijához

A The Biebers új száma, a Kilépő a nyár utolsó dalának készült. A könnyed, friss dallam és a pozitív üzenet tökéletesen illik a nyár végének hangulatához. Arról szól, hogy élvezzük ki a nyarat, mielőtt beköszönt az ősz. A The Biebers arra buzdít, hogy bulizzunk még egy nagyot, és ne felejtsük el, hogy a nyár örökké tart, ha mi úgy akarjuk. A dalt Puskás Peti szerezte, a szöveget együtt írták Bánki Benivel. Az új dal és klipje tovább erősíti a The Biebers pozícióját a magyar popzenében. A dal bizonyítja, hogy a csapat továbbra is képes új és friss dalokkal meglepni a közönséget.

A dal klipje

A Kilépő klipjének absztrakt képi világában VV Kriszti, a ValóVilág legújabb győztese alakítja a főszerepet: egy lányt, aki egy üres épületben is képes önfeledt fesztiválhangulatot átadni. A különleges látványvilágú klip rendezői székében is a zenekar frontembere ült. A klip különleges látványvilága és hangulata tökéletesen illeszkedik a dalhoz. A Kilépő klipje már több mint 30 ezer megtekintést ért el a YouTube-on. VV Kriszti a ValóVilág 11. évadának győztese, aki a műsor alatt az egyik legnépszerűbb szereplővé vált. A szőke szépség energikus, életvidám személyisége tökéletesen illik a kliphez.

A zenekar sikere a magyar popzene jövőjéről árulkodik. A magyar közönség nyitott a modern, nemzetközi trendeket követő zenekarokra. A The Biebers most is új dalokon dolgozik, amelyekkel tovább erősítheti pozícióját a magyar popzenében.